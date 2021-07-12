Samanyolu'nda bulundu: "Çete haline gelebilirler"

12 Temmuz 2021 Pazartesi, 11:12

Devasa kütleli yıldızların çökmesi sonucu oluşan ve bu nedenle "yıldız kaynaklı" diye anılan bu kara deliklerin, Palomar 5 isimli bir yıldız kümesinde gizlendiği anlaşıldı.

Araştırmacılar, bu kara deliklerin bir milyar yıl içinde yıldız kümesini zaptedeceğine inanıyor.

Kara delikler çevresindeki tüm nesneleri yutmalarıyla ünlü. Ancak bilim insanlarına göre bu küme çok uzakta olduğu için Dünya açısından doğrudan bir tehdit oluşturmuyor.

Palomar 5 isimli yıldız kümesi, Dünya’dan yaklaşık 80 bin ışıkyılı uzakta yer alıyor. Küme içindeki yıldızlar arasında da yaklaşık 30 bin ışıkyılı mesafe bulunuyor.

Araştırma ekibi, Palomar 5'in bir zamanlar şimdikinden çok daha yoğun olabileceği ve içindeki kara delikler yüzünden zamanla seyreldiği sonucuna vardı.

Keşfin ardındaki isimlerden ve Barselona Üniversitesi'nden astrofizikçi Mark Gieles, buradaki kara deliklerin sayısının beklenenden üç kat fazla olduğunu ifade etti.

Bilim insanına göre kümenin kütlesinin yüzde 20'sinden fazlası kara deliklerden oluşuyor. Palomar 5'in şu anda 124 kara deliğe ev sahipliği yaptığı düşünülüyor.

Saygın bilimsel dergi Nature’da yayımlanan araştırmanın yazarı Gieles, bu kara delikleri şöyle anlattı:

"Her birinin kütlesi Güneş'in kütlesinin yaklaşık 20 katı kadar ve küme daha çok gençken, büyük yıldızlar yaşamlarının sonuna geldiğinde ortaya çıkan süpernova patlamalarıyla oluşmuşlar."

Araştırma ekibinin yaptığı simülasyonlar, yaklaşık bir milyar yıl içinde kümenin tamamen çözülmeye başlayacağını ortaya koyuyor. Buna göre küme çözülmeden önce bünyesindeki kara deliklerin sayısı da artacak.

Bu da kümenin bir milyar yıl içinde kara deliklerden oluşan bir çete haline gelebileceği anlamına geliyor. Zira Palomar 5, bu süre boyunca tüm yıldızlarını dışarı fırlatıp geride sadece kara delikleri bırakabilir.

Bu nedenle bulgular, Samanyolu'ndaki benzer kümelerin geleceğine de ışık tutabilir.

Ayrıca bu keşif, Palomar 5 gibi kümeler içindeki kara deliklerin yaşlarının ve miktarının daha kesin olarak belirlenmesini sağlayacak.

Cardiff Üniversitesi'nden astrofizikçi Fabio Antonini, "Bu senaryoda büyük bir bilinmeyen var: Kümelerde kaç tane kara delik olduğu. Kara delikleri göremediğimiz için gözlemlerle sayı belirlemek zor" diye konuştu:

Yöntemimiz, küme dışına atılan yıldızlara bakarak kümede kaç kara delik olduğunu öğrenmenin yolunu sağlıyor.

Kaynak: Independent Türkçe