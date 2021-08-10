Samanyolu'ndan kaçan bir yıldız keşfedildi
Samanyolu Galaksisi’nde saatte yaklaşık 3 milyon km. hızla galaksinin sınırına ilerleyen LP 40-365 isimli bir yıldız tespit edildi.
Gökbilimciler yıldızın duracağına dair hiçbir belirti göstermediğini aktardı.
Independent Türkçe'nin aktardığına göre, yıldızın milyonlarca yıl önce meydana gelen bir süpernova patlamasıyla şu anki hızına eriştiği anlaşıldı.
ABD’deki Boston Üniversitesi'nden astronomi doçenti J.J. Hermes, "Yıldız o kadar hızlı hareket ediyor ki kesinlikle galaksiyi terk ediyor" diye konuştu.
Şu anda Dünya'dan yaklaşık 2 bin ışıkyılı uzakta bulunan sıradışı gök cismi, aslında beyaz cüce adı verilen yoğun bir yıldızın cesedinin parçası.
Yıldızın bir zamanlar ikili yıldız sisteminde bulunduğu ve sistemdeki diğer yıldızı yutarak patladığı ve parçalandığı belirtiliyor.
Araştırmacılara göre yeni keşif, uzaydaki yıldız patlamalarından sonra neler olabileceğine dair ipucu veriyor.
Uzmanlara göre bu tür ikili sistemlerde bir beyaz cücenin, diğerine çok fazla kütle aktarması süpernovayla sonuçlanabilir.
The Astrophysical Journal Letters'da yayımlanan araştırmanın yazarlarından Odelia Putterman, "Kısmen infilak edip yine de hayatta kalmak çok havalı ve benzersiz" ifadelerini kullandı:
Bu tür bir yıldızın var olabileceğini düşünmeye ancak son birkaç yılda başladık.
Ekip, hesaplamalarına dayanarak, LP 40–365'in 5 milyon yıldan uzun süredir seyahat ettiğini düşünüyor.
Video Haberler
- Güvenlik kamerası kaydetti: Halı sahada büyük kavga
- 19 aracı bir araya getirip evlilik teklif etti
- Korkunç cinayet! Kayınvalidesini defalarca bıçakladı
- Büyükçekmece E-5’te feci olay: 2 yaralı
- Sürüklenen tankerden burnu bile kanamadan çıktı
- Aç kalan tilkiyi yazlıkçılar besliyor
- Rusya'ya ait yangın söndürme uçakları Türkiye'de
- E-5’te takla atan araç kamerada
- Tehlikeli yolculuk kamerada
- Ziftte bulanmış kaplumbağa temizlenerek doğaya salındı
En Çok Okunan Haberler
- Kuyumculardan altındaki düşüşe ilişkin açıklama
- AKP'liler Erdoğan'dan rahatsız
- AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Erdoğan'ı eleştirdi
- Zam ve dolar fırtınası geliyor
- Kabataş yalanını savunanlar hakkında suç duyurusu
- Kitapçıda 'Dedem bana tecavüz etti' notunu yazdı
- DSÖ duyurdu: Yeni salgın paniği
- Ece Üner'in programı için skandal tanıtım
- ‘Kuzu, görüşmek için adeta yalvarıyor’
- Hadımköy'de kaybolan kızlardan sevindiren haber