Samanyolu'ndan kaçan bir yıldız keşfedildi

10 Ağustos 2021 Salı, 09:51

Gökbilimciler yıldızın duracağına dair hiçbir belirti göstermediğini aktardı.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, yıldızın milyonlarca yıl önce meydana gelen bir süpernova patlamasıyla şu anki hızına eriştiği anlaşıldı.

ABD’deki Boston Üniversitesi'nden astronomi doçenti J.J. Hermes, "Yıldız o kadar hızlı hareket ediyor ki kesinlikle galaksiyi terk ediyor" diye konuştu.

Şu anda Dünya'dan yaklaşık 2 bin ışıkyılı uzakta bulunan sıradışı gök cismi, aslında beyaz cüce adı verilen yoğun bir yıldızın cesedinin parçası.

Yıldızın bir zamanlar ikili yıldız sisteminde bulunduğu ve sistemdeki diğer yıldızı yutarak patladığı ve parçalandığı belirtiliyor.

Araştırmacılara göre yeni keşif, uzaydaki yıldız patlamalarından sonra neler olabileceğine dair ipucu veriyor.

Uzmanlara göre bu tür ikili sistemlerde bir beyaz cücenin, diğerine çok fazla kütle aktarması süpernovayla sonuçlanabilir.

The Astrophysical Journal Letters'da yayımlanan araştırmanın yazarlarından Odelia Putterman, "Kısmen infilak edip yine de hayatta kalmak çok havalı ve benzersiz" ifadelerini kullandı:

Bu tür bir yıldızın var olabileceğini düşünmeye ancak son birkaç yılda başladık.

Ekip, hesaplamalarına dayanarak, LP 40–365'in 5 milyon yıldan uzun süredir seyahat ettiğini düşünüyor.