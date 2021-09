Hubble görüntüledi: Samanyolu'nun kalbindeki küresel yıldız kümesi

Avrupa Uzay Ajansı'nın 20 Eylül'de paylaştığı fotoğraftaki ışıltılı yıldızlar, Samanyolu Galaksisi'nin merkezine epey yakın.

Samanyolu'nun bu bölgesinde yıldızlararası gaz ve toz, yıldızların yaydığı ışığı emerek gözlemleri epey zorlaştırıyor.

Zira bu olay bazı ışık dalga boylarını diğerlerinden daha fazla etkiliyor. Dolayısıyla gökyüzündeki nesnelerin renkleri, gerçekte olduğundan daha da kırmızı gözüküyor. Gökbilimciler bu olaya kızarma (reddening) diyor.

?? This sparkling starfield, seen by the NASA/ESA @HUBBLE_space Telescope contains the globular cluster ESO 520-21 (also known as Palomar 6). A densely packed, roughly spherical collection of stars, it lies close to the centre of our #MilkyWay ?? https://t.co/EzOlrtMekH pic.twitter.com/wRKgTC0UQi