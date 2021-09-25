Hubble görüntüledi: Samanyolu'nun kalbindeki küresel yıldız kümesi
Yıllardır çalışmayı sürdüren ve uzay heveslilerine pek çok sıradışı görüntü sunan Hubble Uzay Teleskobu, Palomar 6 adlı küresel yıldız kümesini görüntüledi.
Avrupa Uzay Ajansı'nın 20 Eylül'de paylaştığı fotoğraftaki ışıltılı yıldızlar, Samanyolu Galaksisi'nin merkezine epey yakın.
Samanyolu'nun bu bölgesinde yıldızlararası gaz ve toz, yıldızların yaydığı ışığı emerek gözlemleri epey zorlaştırıyor.
Zira bu olay bazı ışık dalga boylarını diğerlerinden daha fazla etkiliyor. Dolayısıyla gökyüzündeki nesnelerin renkleri, gerçekte olduğundan daha da kırmızı gözüküyor. Gökbilimciler bu olaya kızarma (reddening) diyor.
?? This sparkling starfield, seen by the NASA/ESA @HUBBLE_space Telescope contains the globular cluster ESO 520-21 (also known as Palomar 6). A densely packed, roughly spherical collection of stars, it lies close to the centre of our #MilkyWay ?? https://t.co/EzOlrtMekH pic.twitter.com/wRKgTC0UQi— ESA (@esa) September 20, 2021
ESO 520-21 adıyla da bilinen söz konusu küresel yıldız kümesi, Yılancı takımyıldızında (Ophiuchus) yer alıyor.
Kütleçekimsel olarak yaklaşık 100 ila 200 ışık yılı boyunca tek bir yapıya bağlı çok eski yıldızlardan oluşan sisteme küresel yıldız kümesi deniyor. Yüz binlerce yıldız içeren bu sistemler, evrenin en eski nesneleri arasında sayılıyor ve her galakside olduğu düşünülüyor.
Kaynak: Independent Türkçe
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