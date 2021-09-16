Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en çok koşan oyuncuları belli oldu

cumhuriyet.com.tr
16 Eylül 2021 Perşembe, 16:28
<p>Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında koşu mesafesi en fazla olan futbolcular belli oldu. İşte o oyuncular...</p>

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında koşu mesafesi en fazla olan futbolcular belli oldu. İşte o oyuncular...

<p>Reus( Borussia Dortmund) 12.0 km</p>

Reus( Borussia Dortmund) 12.0 km

<p>Josef(Beşiktaş) 12.0 km</p>

Josef(Beşiktaş) 12.0 km

<p>Pjanic(Beşiktaş) 12.0 km</p>

Pjanic(Beşiktaş) 12.0 km

<p>Corona(Porto) 12.1 km</p>

Corona(Porto) 12.1 km

<p>Thill(Sheriff) 12.2km</p>

Thill(Sheriff) 12.2km

<p>Llorente(Atletico Madrid) 12.3km</p>

Llorente(Atletico Madrid) 12.3km

<p>Gimenez(Atletico Madrid) 12.3 km</p>

Gimenez(Atletico Madrid) 12.3 km

<p>Dahoud(Borussia Dortmund) 12.4km</p>

Dahoud(Borussia Dortmund) 12.4km

<p>Kimmich(Bayern Münih) 12.5km</p>

Kimmich(Bayern Münih) 12.5km

<p>Otavio(Porto) 13.3km</p>

Otavio(Porto) 13.3km

<p>Kondogbia(Atletico Madrid) 13.3km</p>

Kondogbia(Atletico Madrid) 13.3km

<p>Taremi(Porto) 13.4km</p>

Taremi(Porto) 13.4km

<p>Carrasco(Atletico Madrid) 13.4km</p>

Carrasco(Atletico Madrid) 13.4km

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