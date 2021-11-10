Sanatçılardan 10 Kasım paylaşımları

cumhuriyet.com.tr
10 Kasım 2021 Çarşamba, 09:26
<p>Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümünde sanatçılar tarafından da anılıyor…&nbsp;</p><p><strong>İşte, sanat camiasından Atatürk için yazılan mesajlar…</strong></p>

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümünde sanatçılar tarafından da anılıyor… 

İşte, sanat camiasından Atatürk için yazılan mesajlar…

<p><strong>Tarkan</strong></p><p>"Hatırlamalı,&nbsp;</p><p>Sevgiyle anmalı…</p><p>Unutmamalı…"</p>

Tarkan

"Hatırlamalı, 

Sevgiyle anmalı…

Unutmamalı…"

<p><strong>Cem Yılmaz</strong></p><p>"Yüreğimizde yaşıyor…Büyük Atatürk"</p>

Cem Yılmaz

"Yüreğimizde yaşıyor…Büyük Atatürk"

<p><strong>Ayşenil Şamlıoğlu</strong></p><p>"Sonsuz saygı sevgi özlem ve minnetle….."</p>

Ayşenil Şamlıoğlu

"Sonsuz saygı sevgi özlem ve minnetle….."

<p><strong>Fazıl Say</strong></p><p>Cesur ve aydın Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü Şükranla anıyoruz.İzindeyiz..</p>

Fazıl Say

Cesur ve aydın Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü Şükranla anıyoruz.İzindeyiz..

<p><strong>Gökhan Özoğuz</strong></p><p>Tüm Dünyada çaldığında göz yaşlarına boğan tek Siren sesi Her #10Kasim Türk topraklarında çalar.</p><p>Atam Aşk ile ...</p>

Gökhan Özoğuz

Tüm Dünyada çaldığında göz yaşlarına boğan tek Siren sesi Her #10Kasim Türk topraklarında çalar.

Atam Aşk ile ...

<p><strong>Rıza Kocaoğlu</strong></p><p>“Ben, manevi miras olarak hiçbir nass-ı katı, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım, bilim ve akıldır.” #10Kasım Saygıyla.<br></p>

Rıza Kocaoğlu

“Ben, manevi miras olarak hiçbir nass-ı katı, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım, bilim ve akıldır.” #10Kasım Saygıyla.


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