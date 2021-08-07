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Bant Magazine

Pek çok farklı içeriğe sahip olan Bant Mag, İstanbul’un müzik, kültür ve sanat denince öne çıkan, keyifli organizasyonlarıyla dikkat çeken bir platform. Hem eğlenip hem de bilgilenmek istiyorsanız Bant Mag Youtube kanalını ziyaret etmeden geçmeyin. Ekin Beril'i merak edenler için hem performansını sergilediği hem de üretimlerine dair kısa sorularını yanıtladığı içeriğini sizler için öneriyoruz.