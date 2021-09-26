Sancaktepe'de gölette kaybolan kişinin son görüntüleri ortaya çıktı
Video Haberler
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
- İstanbul’un göbeğinde terör estirdiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Endişeye neden olmuştu: DSÖ’den Mu varyantı açıklaması
- Damat rica etti Bakan Koca reddetti
- Erdoğan'ın ABD ziyareti hüsran...
- Belediye başkanı Diyanet eleştirisini engelledi
- Babacan'dan Bahçeli'ye sert sözler
- AKP'li isim, iki zincir marketi isim verip hedef aldı
- Genç futbolcu yaşamını yitirdi
- Kulislerde 'Akşener' hareketliliği
- CHP, Akşener'in adaylığı için ne dedi?
- Erdoğan'dan 'barınamıyoruz' diyen öğrencilere