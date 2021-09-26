Sancaktepe'de gölette kaybolan kişinin son görüntüleri ortaya çıktı

(DHA)
26 Eylül 2021 Pazar, 13:25
<p>Aydos Ormanı içerisindeki Aydos göletine giren Hüseyin Eriş (39) dün 17.00 sıralarında gölette kaybolmuştu.&nbsp;</p><p>Hüseyin Eriş'in gölete girdikten sonra arkadaşları tarafından çekilen son görüntüleri ortaya çıktı.&nbsp;</p>

Aydos Ormanı içerisindeki Aydos göletine giren Hüseyin Eriş (39) dün 17.00 sıralarında gölette kaybolmuştu. 

Hüseyin Eriş'in gölete girdikten sonra arkadaşları tarafından çekilen son görüntüleri ortaya çıktı. 

<p>Görüntülerde Hüseyin Eriş'in gölette kulaç atarak ilerlediği görülürken, görüntüleri çekenlerin ise endişeleri konuşmalarına yansıdı.&nbsp;<br></p>

Görüntülerde Hüseyin Eriş'in gölette kulaç atarak ilerlediği görülürken, görüntüleri çekenlerin ise endişeleri konuşmalarına yansıdı. 

<p>Çekim yapan bir kişi, "Yüz" diye seslenirken, yanında bulunan bir kişinin ise "Bir şey olacak" şeklinde konuştuğu duyuldu.&nbsp;<br></p>

Çekim yapan bir kişi, "Yüz" diye seslenirken, yanında bulunan bir kişinin ise "Bir şey olacak" şeklinde konuştuğu duyuldu. 

<p>Polis ve itfaiyeye ait dalgıçların Hüseyin Eriş'i arama çalışmaları devam ederken, gölette çevresinde ise ailesinin bekleyişi sürüyor.<br></p>

Polis ve itfaiyeye ait dalgıçların Hüseyin Eriş'i arama çalışmaları devam ederken, gölette çevresinde ise ailesinin bekleyişi sürüyor.

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