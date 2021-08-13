<p>Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden geçen petrol boru hattının olduğu bölgede çalışma yapan iş makinesi operatörü, kazara petrol borusunu deldi. Patlayan boru hattından metrelerce yükseğe fışkıran ham petrol, araziye akmaya başladı.</p>
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden geçen petrol boru hattının olduğu bölgede çalışma yapan iş makinesi operatörü, kazara petrol borusunu deldi. Patlayan boru hattından metrelerce yükseğe fışkıran ham petrol, araziye akmaya başladı.

<p>Olay, öğle saatlerinde, Siverek ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Edis Mahallesi kırsalında meydana geldi.</p>
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Olay, öğle saatlerinde, Siverek ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Edis Mahallesi kırsalında meydana geldi.

<div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;" data-mce-style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"><iframe style="width: 100%; height: 100%; position: absolute; left: 0px; top: 0px; overflow: hidden;" frameborder="0" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x83dwwl?autoplay=1" width="100%" height="100%" allowfullscreen="allowfullscreen" data-mce-src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x83dwwl?autoplay=1" data-mce-style="width: 100%; height: 100%; position: absolute; left: 0px; top: 0px; overflow: hidden;"></iframe></div><p>Bölgede bulunan arazideki taşları temizleyen iş makinesi operatörü, yanlışlıkla mahalleden geçen petrol boru hattının delinmesine neden oldu.<br></p>
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Bölgede bulunan arazideki taşları temizleyen iş makinesi operatörü, yanlışlıkla mahalleden geçen petrol boru hattının delinmesine neden oldu.

<p>Patlayan petrol boru hattından metrelerce yükseğe ham petrol fışkırmaya başladı. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye yönlendirilen jandarma ekipleri, çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri de tedbir amaçlı alanda beklemeye başladı.</p>
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Patlayan petrol boru hattından metrelerce yükseğe ham petrol fışkırmaya başladı. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye yönlendirilen jandarma ekipleri, çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri de tedbir amaçlı alanda beklemeye başladı.

<p>Hattın onarımı için çalışma başlatılırken, jandarma da alanda güvenlik önlemleri aldı.</p>
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Hattın onarımı için çalışma başlatılırken, jandarma da alanda güvenlik önlemleri aldı.

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