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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile düzenlediği ortak basın toplantısında Abiy Ahmed'in Atatürk için söylediği sözler sansürlendi.

Çevirmenin, Ahmed'in Atatürk için söylediği "Büyük reformist ve karizmatik lider Mustafa Kemal Atatürk" sözlerini çevirmezken; "Sayın Recep Tayyip Erdoğan..."la başlayan cümlesine vurgu yapması dikkat çekti.

Yurttaş duruma tepkisini sosyal medyada attığı tweetlerle gösterdi. İşte onlardan bazıları...