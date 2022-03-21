Sarımsağın faydaları nelerdir, neye iyi gelir, nasıl tüketilir?

Sarımsak (Latince ismi Allium Sativum); ana vatanı Hindistan, Çin ve Orta Asya olarak biliniyor.

Çin’de çok eski tarihlerden beri doğal ilaç yapımında kullanılırken, Mısır’da bulunan eski mezarlarda da onun izlerine rastlanıyor.

Yüzyıllardan beri ilaç olarak kullanılan sarımsak Türkiye'de özellikle savaş yıllarında tifo, dizanteri ve veba gibi hastalıkların tedavisinde kullanıldı.

Sarımsak yemenin faydaları saymakla bitmiyor, yemeklere kattığı lezzet ise ayrı bir güzelliği. Pişirilerek ya da çiğ olarak tüketilen sarımsak, mutfağımızın vazgeçilemeyen tatları arasındadır. Aynı zamanda yutarak da tüketilebileceği belirtiliyor.

A, B1 ve C vitaminlerini, selenyum ve çinko minerallerini içerdiği için çok değerli bir besin maddesi.

Sarımsakla yapılan doğal ilaçlar, sarımsağın kendisini tüketmek gibi şifalandırıcı özelliğe sahip.