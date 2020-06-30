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Ziraat Mühendisleri Odası Edirne İl Temsilcisi Mutlu Kılıç, özellikle yer yer ufak ısırıklarla insanları tedirgin eden uğur böceklerinin tamamen zararsız olduğunu belirterek, tarım sektörüne olan yararlarına dikkat çekti. Kılıç, uğur böceklerinin özellikle tarım zararlısı bitleri ve sinekleri yiyerek beslendiğini, bu nedenle tarımın uğuru olduklarını söyledi. Kılıç, "Uğur böcekleri tarım açısından bizim uğurumuz. Bu böcekler, bazen, bu yıl olduğu gibi yağışlı geçen yıllarda tarım zararlısı olarak tanımladığımız yaprak bitleri, tripsler, beyaz sineklerin predatörü yani yok edicisi bir böcek, onlarla besleniyor. Böyle yağışların bol olduğu yıllarda da bu zararlılar bol oluyor. Dolayısıyla uğur böcekleri de bol bol beslendikleri için nüfusları normalin çok üzerinde artıyor, pik yapıyor. Bu yıl da uğur böcekleri sayısında bir artış var, pik değerlere ulaşmış durumda. Dolayısıyla nüfuslarında artışın temel sebebi bu besin bolluğu" dedi.

