Ziraat Mühendisleri Odası
Edirne İl Temsilcisi Mutlu Kılıç, böceklerin artışının temel nedeninin besin
bolluğu olduğunu belirterek, "Böyle yağışların bol olduğu yıllarda da bu
zararlılar bol oluyor. Dolayısıyla uğur böcekleri de bol bol beslendikleri için
nüfusları normalin çok üzerinde artıyor, pik yapıyor. Bu yıl da uğur böcekleri
sayısında bir artış var, pik değerlere ulaşmış durumda. Dolayısıyla
nüfuslarında artışın temel sebebi bu besin bolluğu" dedi.
Buğday hasadının başladığı Trakya'nın gözde tatil bölgelerinden Saros Körfezi kıyılarını son günlerde uğur böcekleri istila etti. Enez ilçesi ile Keşan ilçelerinin sahil kesimlerini istila eden yüz binlerce uğur böceği, yazlıklar ve iş yerini de sardı. Tatilcilerin denize girmelerini de zorlaştıran uğur böceklerinin zaman zaman tatilcileri de ısırdığı belirtildi. Uğur getirdiğine inanılan ve buğdaya zarar veren böcekleri yiyerek beslenen uğur böcekleri nedeniyle sahildeki işletmeciler de zor durumda kaldıklarını dile getirdi.
Ziraat Mühendisleri Odası
Edirne İl Temsilcisi Mutlu Kılıç, özellikle yer yer ufak ısırıklarla insanları
tedirgin eden uğur böceklerinin tamamen zararsız olduğunu belirterek, tarım
sektörüne olan yararlarına dikkat çekti. Kılıç, uğur böceklerinin özellikle
tarım zararlısı bitleri ve sinekleri yiyerek beslendiğini, bu nedenle tarımın
uğuru olduklarını söyledi. Kılıç, "Uğur böcekleri tarım açısından bizim
uğurumuz. Bu böcekler, bazen, bu yıl olduğu gibi yağışlı geçen yıllarda tarım
zararlısı olarak tanımladığımız yaprak bitleri, tripsler, beyaz sineklerin
predatörü yani yok edicisi bir böcek, onlarla besleniyor. Böyle yağışların bol
olduğu yıllarda da bu zararlılar bol oluyor. Dolayısıyla uğur böcekleri de bol
bol beslendikleri için nüfusları normalin çok üzerinde artıyor, pik yapıyor. Bu
yıl da uğur böcekleri sayısında bir artış var, pik değerlere ulaşmış durumda.
Dolayısıyla nüfuslarında artışın temel sebebi bu besin bolluğu"
dedi.
Uğur böceklerinin göç eden
canlılar olduğunu ifade eden Kılıç, "Uğur böcekleri göç eden canlılar. Kın
kanatlı hayvan grubundan, yedi noktalı uğur böceği diye geçiyor bizdeki uğur
böcekleri. Büyük gruplar halinde göç ediyorlar, belli bir mesafeye kadar
havalanıyorlar sonra rüzgar onları nereye taşırsa oraya uçuyorlar. Şu anda
Saros'ta sıkışma sebepleri denizi geçemiyor olmaları. Böcekler denizi aşamadığı
için sahilde, denizin kenarında yığılmış durumdalar. Evet insanlar için biraz
rahatsız edici bir görüntü olabilir, hafif ısırıklardan dolayı biraz korku
yaratabilir ama dediğim gibi yedi noktalı uğur böceklerinin insan için zararlı
bir yapısı yok" diye konuştu.
Bölgedeki uğur böceği
yoğunluğunun 1 hafta daha sürebileceğini dile getiren Kılıç, "Ormanlık
meşe koruluklarının içerisinde, ağaç yapraklarının altında, ağaç gövdelerinin
altında kışı geçiriyorlar. O kışlak dediğimiz bölgelerden, yazın ovalara daha
beslenebilecekleri tarım alanlarının içerisine yol alıyorlar. Oradaki işleri
bitince tekrar kışlaklarına geri çekiliyorlar. Dolayısıyla ben bu sürecin 1
hafta daha süreceğini düşünüyorum. Ondan sonra rüzgarın onlara yardım etmesiyle
orayı terk ederler ve kışlaklarına giderler" ifadelerini kullandı.
Enez ilçesinde Altınkum
sahilindeki sitede tatilini geçiren Seher Dıramalı, uğur böceklerinin bulut
halinde geldiklerini belirterek, "Yaklaşık bir haftadır uğur böceği
istilası yaşıyoruz. Sahilleri sardılar evimizin balkonları ve dış cephelerini
sardılar. Evden çıkamıyoruz. Sabah bulut gibi geldiler, çok kötü ısırıyorlar,
seviyoruz ama ısırmasınlar. Geçen yıl ve önceki yıllarda da geldiler ama bu
sene uzun ve çok yoğun geldiler. Bir an önce gitmelerini bekliyoruz" dedi.
Denize girmek için sahile
gittiklerinde uğur böceği istilasına uğradıklarını ve böceklerden denize
girerek kurtulduklarını anlatan Nazan Öztürk, "Sabah denize girmek için
gittiğimizde çocuklarla çok sayıda uğur böceği bir anda gelince kendimizi
denize atmak zorunda kaldık. Havlularımızı ve vücudumuzu, her yerimizi uğur
böceği kapladı. Yaklaşık 10 dakika sürdü. Bütün sahil denize girerek onların
uçup gitmesini denizde ayakta bekledik. Daha sonra koşarak eve geldik"
diye konuştu.
Enez'de turizm işletmecisi İbrahim İkmeler, uğur
böceklerinin Yunanistan üzerinden geldiğini söyledi. İkmeler,
"Yunanistan'dan gelen uğur böcekleri her yıl sahilimizi istila ediyor. Bu
yıl sayıları çok artmış olduğunu gördük. Geçen yıllar en fazla 3 gün istila
ediyorlardı ama bu yıl 4 gün oldu hala gelmeye devam ediyorlar. Uğur böcekleri
sahili istila edince kimse gelmiyor. Bu hafta sonu gelenler hep geri
döndü. Çocuklar da kendilerini ısırdığı için ağlıyorlar, aileler de hemen dönüp
gidiyorlar. Uğur böceklerinin bir an önce gitmelerini bekliyoruz" dedi.
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