Savaşın sürdüğü Ukrayna'da çiftçiler buğday satmakta zorlanıyor

Köydeki deposunda tonlarca buğdayın bulunduğunu ve aynı zamanda hasadı beklediklerini belirten Vorobyov, savaştan olumsuz etkilenen lojistik sorunlarını kendi imkanlarıyla çözmeye ve yeni alıcılar bulmaya çalıştıklarını ifade etti.

Avrupa'ya tahıl ulaştırılması için çeşitli şirketlerin yeni kanallar açtıkları bilgisini paylaşan Vorobyov, Polonya, Moldova ve Romanya'dan Avrupa'nın merkezindeki ülkelere ürünlerin daha kolay bir şekilde ulaştırılabileceğini ekledi.

Köyden 15 kilometre uzaklıkta çatışmaların yaşandığını kaydeden Vorobyov, "Elbette büyük riskler var. Bazı aileler bölgeyi terk etti. Ama çoğu çiftçi tarlalarına, hasatlarına sahip çıkıyor" dedi.

Elindeki bir miktar tahılı olası "kötü günler" için de sakladıklarını aktaran Vorobyov, "Artık yeni hasat gelecek ve ona göre pazarlamanın yeni yollarına başvuracağız" şeklinde konuştu.