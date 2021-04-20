Albüm’ün kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Bülent Arabacıoğlu, Behiç Pek, Can Barslan, Gani Müjde, Gürcan Özkan, Kaan Ertem, Cengiz Üstün, Necmi Yalçın, Mehmet Şenol, Ali Doğanlı, Özge Yurttaş, Fatih Solmaz, Sefa Sofuoğlu, Ayça Şen, Zafer Temoçin, Serkan Ocak, Cemil Cahit Yavuz, Alper Ocak, Mehmet İlhan, Abdülkadir Tamer, Sönmez Karakurt, Ebru Sungur, Hakan Çelik, Mümin Durmaz, Alpay Ocak, Erhan Nuhoğlu, Faruken Bayraktare, Güven Bilge, Kürşat Coşgun, Metin Fidan, Mert Aydın, Dinçer Aslan, Hakan Çelik, Kutsi Akıllı, Fatih Göksu, Andaç Gürsoy, Hakan Bilgehan, Tümer Geban, Faruk Karaçay, Yasemin Saraç, Servet Gürbüz, Çilem Dilber, Yakup Karahan, İbrahim Sarı, Nevzat Ziylan, Gizem Tokmak, Mevlüt Uludağ, Fatih Okta, Haydar Işık, Emre Özbay, Erinç Saldan, Anıl Yazıyor, Burçak M. Akgün, Çetin Ceylan, Sait Oktay, Gökçer F. Alp, İdil Görgü, Emre Aksoy, Serdar Kar, Behzat Taş.
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