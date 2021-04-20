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ÇİZGİ, EDEBİYAT VE MİZAH BİR ARADA

Geçtiğimiz temmuz ayında yayın hayatına başlayan ve özgün içeriğiyle dikkat çeken tersdergi.com ekibi tarafından yayına hazırlanan Albüm, 60 yazar ve çizerden oluşan kadrosu, yepyeni ve özgün içeriği ile dikkat çekiyor.