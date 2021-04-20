<p>Mizah ve edebiyat dünyasının önemli kalemlerini bir arayan getiren Ters Dergi Albüm, geçtiğimiz günlerde okurların beğenisine sunuldu.&nbsp;<br></p>
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Mizah ve edebiyat dünyasının önemli kalemlerini bir arayan getiren Ters Dergi Albüm, geçtiğimiz günlerde okurların beğenisine sunuldu. 

<p>Albümde basın, edebiyat ve mizah dünyasının duayen kalemlerinin yanı sıra birçok genç yazar ve çizer de yer alıyor.<br></p>
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Albümde basın, edebiyat ve mizah dünyasının duayen kalemlerinin yanı sıra birçok genç yazar ve çizer de yer alıyor.

<p><strong>ÇİZGİ, EDEBİYAT VE MİZAH BİR ARADA</strong></p><p>Geçtiğimiz temmuz ayında yayın hayatına başlayan ve özgün içeriğiyle dikkat çeken tersdergi.com ekibi tarafından yayına hazırlanan Albüm, 60 yazar ve çizerden oluşan kadrosu, yepyeni ve özgün içeriği ile dikkat çekiyor.&nbsp;</p>
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ÇİZGİ, EDEBİYAT VE MİZAH BİR ARADA

Geçtiğimiz temmuz ayında yayın hayatına başlayan ve özgün içeriğiyle dikkat çeken tersdergi.com ekibi tarafından yayına hazırlanan Albüm, 60 yazar ve çizerden oluşan kadrosu, yepyeni ve özgün içeriği ile dikkat çekiyor. 

<p>Albüm’de çizgili tarih ve edebiyat anlatılarının yanı sıra, birbirinden eğlenceli çizgi öyküler ve karikatürler de yer alıyor.&nbsp;<br></p>
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Albüm’de çizgili tarih ve edebiyat anlatılarının yanı sıra, birbirinden eğlenceli çizgi öyküler ve karikatürler de yer alıyor. 

<p>Tamamı 108 sayfadan oluşan Albüm’de ayrıca, kısa öyküler, mizah yazıları, deneme ve araştırmalar da okuyucuyla buluşuyor.&nbsp;<br></p>
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Tamamı 108 sayfadan oluşan Albüm’de ayrıca, kısa öyküler, mizah yazıları, deneme ve araştırmalar da okuyucuyla buluşuyor. 

<p><strong>DEV 'GEZİ' VE 'KÜLTÜR HARİTASI' HEDİYE</strong></p><p>Çizge Yayınevi tarafından yayımlanan Albüm’ün okurlarına bir de sürprizi var.&nbsp;</p>
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DEV 'GEZİ' VE 'KÜLTÜR HARİTASI' HEDİYE

Çizge Yayınevi tarafından yayımlanan Albüm’ün okurlarına bir de sürprizi var. 

<p>Servet Gürbüz’ün muhteşem çizgileriyle hayat verdiği dev boyutlu Türkiye Kültür ve Gezi Haritası, Ters Dergi Albüm’le birlikte hediye olarak veriliyor.&nbsp;</p>
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Servet Gürbüz’ün muhteşem çizgileriyle hayat verdiği dev boyutlu Türkiye Kültür ve Gezi Haritası, Ters Dergi Albüm’le birlikte hediye olarak veriliyor. 

<p>Albüm birçok internet satış platformunda ve kitapçılarda satışa sunulmuş durumda.<br></p>
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Albüm birçok internet satış platformunda ve kitapçılarda satışa sunulmuş durumda.

<p><strong>Albüm’ün kadrosunda şu isimler yer alıyor:</strong></p><p>Bülent Arabacıoğlu, Behiç Pek, Can Barslan, Gani Müjde, Gürcan Özkan, Kaan Ertem, Cengiz Üstün, Necmi Yalçın, Mehmet Şenol, Ali Doğanlı, Özge Yurttaş, Fatih Solmaz, Sefa Sofuoğlu, Ayça Şen, Zafer Temoçin, Serkan Ocak, Cemil Cahit Yavuz, Alper Ocak, Mehmet İlhan, Abdülkadir Tamer, Sönmez Karakurt, Ebru Sungur, Hakan Çelik, Mümin Durmaz, Alpay Ocak, Erhan Nuhoğlu, Faruken Bayraktare, Güven Bilge, Kürşat Coşgun, Metin Fidan, Mert Aydın, Dinçer Aslan, Hakan Çelik, Kutsi Akıllı,&nbsp; Fatih Göksu, Andaç Gürsoy, Hakan Bilgehan, Tümer Geban, Faruk Karaçay, Yasemin Saraç, Servet Gürbüz, Çilem Dilber, Yakup Karahan, İbrahim Sarı, Nevzat Ziylan, Gizem Tokmak, Mevlüt Uludağ, Fatih Okta, Haydar Işık, Emre Özbay, Erinç Saldan, Anıl Yazıyor, Burçak M. Akgün, Çetin Ceylan, Sait Oktay, Gökçer F. Alp, İdil Görgü, Emre Aksoy, Serdar Kar, Behzat Taş.&nbsp;</p>
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Albüm’ün kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Bülent Arabacıoğlu, Behiç Pek, Can Barslan, Gani Müjde, Gürcan Özkan, Kaan Ertem, Cengiz Üstün, Necmi Yalçın, Mehmet Şenol, Ali Doğanlı, Özge Yurttaş, Fatih Solmaz, Sefa Sofuoğlu, Ayça Şen, Zafer Temoçin, Serkan Ocak, Cemil Cahit Yavuz, Alper Ocak, Mehmet İlhan, Abdülkadir Tamer, Sönmez Karakurt, Ebru Sungur, Hakan Çelik, Mümin Durmaz, Alpay Ocak, Erhan Nuhoğlu, Faruken Bayraktare, Güven Bilge, Kürşat Coşgun, Metin Fidan, Mert Aydın, Dinçer Aslan, Hakan Çelik, Kutsi Akıllı,  Fatih Göksu, Andaç Gürsoy, Hakan Bilgehan, Tümer Geban, Faruk Karaçay, Yasemin Saraç, Servet Gürbüz, Çilem Dilber, Yakup Karahan, İbrahim Sarı, Nevzat Ziylan, Gizem Tokmak, Mevlüt Uludağ, Fatih Okta, Haydar Işık, Emre Özbay, Erinç Saldan, Anıl Yazıyor, Burçak M. Akgün, Çetin Ceylan, Sait Oktay, Gökçer F. Alp, İdil Görgü, Emre Aksoy, Serdar Kar, Behzat Taş. 

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