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"ARABASINA BIRAKIRDIM"

Peker, Külünk'e her ay 10 bin dolar para yolladığı iddiasına ilişkin de şu ifadeleri kullandı:

"Metin ağabeyle, Ömer Külünk diye bir yakını var mesela, nasıl ilişkimiz onu anlatayım. Tefeciler benim yeğenimin yerini almış, o zamanın parası bugünün 1,5 milyon lirası, tefecilerle bir konuşsan şey yapsa. Ya dedim Metin ağabey, ben ismimi unutturmaya çalışıyorum, o onu arayacak, o onu arayacak sanki ben tahsilat yapıyormuşum gibi. Dedim 'Ağabey kaç para ben vereyim?"