Bunun üzerine gazeteci Erk Acarer, Peker'in yayınlamak istediği tweetleri kendi hesabından paylaştı. Acarer konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

Peker cephesi, ’Uyuşturucu, yargı, bakanlık ve derin’ ilişkiler çerçevesindeki tüyler ürpertici bilgileri tarafımıza paylaştı. Twitter üzerinden bir ilki gerçekleştirerek röportaj-bilgi serisini yayınlıyoruz

Acarer paylaşımında, "Yine Peker cephesinin tarafımızla paylaştığı çok önemli ve teyidi yapılmış belgeleri de röportajın ilgili bölümlerine ekleyeceğiz. Peker, “Türkiye’de bürokrasi ve siyasetle iç içe bir narko yapı yaratılmaya çalışılıyor” ifadelerini kullandı" dedi.