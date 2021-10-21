Sedat Peker'den Kıbrıslı siyasetçilerle ilgili kritik açıklama

Peker ayrıca KKTC'deki Demokrat Parti'nin Genel Başkanı Tözün Tunali için de ''Ben size söylemiştim, Deli Çavuş’u dinleyin. Çünkü onun hassas bir ruhu var. Benim üzülmeme dayanamıyor. Kendisi de Ruh Adam’ın bir parçasını taşıyor. İktidar ortağı olan Demokrat Parti’nin Genel Başkanı tözün tunalı, keşke istifa etseydin" dedi.