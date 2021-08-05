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"Kıymetli dostlarım, hastalığım Yüce ALLAH’ın izni ve sizlerin dualarıyla iyileşiyor. Sosyal medyaya biraz bakmak istedim, gördüğüm tek şey gerçekten ülkemizin bir tımarhaneye dönüşmüş olması. Cumartesi günü ses kayıtlı, Whatsapp yazışmalı çok önemli olaylar zinciri ile ilgili paylaşımda bulunacağım."
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