4

"Sistemin nasıl çürüdüğünü açıklayacağım. Dosyadaki ana karakterlerin nasıl yan yana gelebildiği haliyle sizin moralinizi çok bozacak. Belki ümitsizliğe kapılacaksınız ancak her ne olursa olsun ülkemize olan inancınızı asla kaybetmeyin."

