Sedat Peker'den yeni iddialar

cumhuriyet.com.tr
03 Ekim 2021 Pazar, 20:58
<p>Birleşik Arap Emirlikleri tarafından paylaşım yapmasının engellendiği söylenen organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Twitter hesabından paylaşımlarda bulundu.</p>

Birleşik Arap Emirlikleri tarafından paylaşım yapmasının engellendiği söylenen organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Twitter hesabından paylaşımlarda bulundu.

<p>Cevheri Güven'in sabah saatlerinde kendisi hakkında yayınladığı videoyu seyrettiğini söyleyen Peker, Güven'in "Emniyette artık Sedat Peker ile ilgili çalışma yapmıyorlar" ifadesi için "Seni kandırdılarsa sorun yok. Ancak kasıtlı söylediysen ayıp ettin" dedi.</p>

Cevheri Güven'in sabah saatlerinde kendisi hakkında yayınladığı videoyu seyrettiğini söyleyen Peker, Güven'in "Emniyette artık Sedat Peker ile ilgili çalışma yapmıyorlar" ifadesi için "Seni kandırdılarsa sorun yok. Ancak kasıtlı söylediysen ayıp ettin" dedi.

<p><strong>Peker'in paylaşımları şöyle:&nbsp;</strong></p><p>1-Cevheri Güven, sabah yayınladığın videoyu seyrettim. Seni kandırdılarsa sorun yok. Ancak kasıtlı söylediysen ayıp ettin. Emniyette artık Sedat Peker ile ilgili çalışma yapmıyorlar demişsin. Sen bu videoyu yayınladığından 8-9 saat önce babası arkadaşım olan…</p>

Peker'in paylaşımları şöyle: 

1-Cevheri Güven, sabah yayınladığın videoyu seyrettim. Seni kandırdılarsa sorun yok. Ancak kasıtlı söylediysen ayıp ettin. Emniyette artık Sedat Peker ile ilgili çalışma yapmıyorlar demişsin. Sen bu videoyu yayınladığından 8-9 saat önce babası arkadaşım olan…

<p>2-Ali Aydın isimli bir tanıdığımı hiçbir delil yokken gizli tanık ifadesine göre tutukladılar. Poliste başka suçlardan aranması olan şahısların mevcut suçlarını kapatıyorlar, sadece gizli tanık olarak aleyhime ifade versinler diye.</p>

2-Ali Aydın isimli bir tanıdığımı hiçbir delil yokken gizli tanık ifadesine göre tutukladılar. Poliste başka suçlardan aranması olan şahısların mevcut suçlarını kapatıyorlar, sadece gizli tanık olarak aleyhime ifade versinler diye.

<p>3-Benimle ilgili tutuklanan şahıslardan bir tanesi cezaevinde öldü, korona diye açıkladılar ancak ne olduğunu bilen yok (şaibelerle dolu). Benimle ilgili tutuklanan tanıdığım tanımadığım bütün herkesi Türkiye’nin dört bir köşesine cezaevlerine dağıttılar…</p>

3-Benimle ilgili tutuklanan şahıslardan bir tanesi cezaevinde öldü, korona diye açıkladılar ancak ne olduğunu bilen yok (şaibelerle dolu). Benimle ilgili tutuklanan tanıdığım tanımadığım bütün herkesi Türkiye’nin dört bir köşesine cezaevlerine dağıttılar…

<p>4-…ve çoğuna tecrit uyguluyorlar. Baba - oğulları bile ayrı ayrı cezaevlerine yolladılar. Oturduğum yeri öğrenmiş olabilirsin, doğrudur. Ancak yat konusu büyük bir yalan. Benim Türkiye’de yatım yok, buraya da yat getirtmedim (evi dürbünle gözleyen,…</p>

4-…ve çoğuna tecrit uyguluyorlar. Baba - oğulları bile ayrı ayrı cezaevlerine yolladılar. Oturduğum yeri öğrenmiş olabilirsin, doğrudur. Ancak yat konusu büyük bir yalan. Benim Türkiye’de yatım yok, buraya da yat getirtmedim (evi dürbünle gözleyen,…

<p>5-…MİT’çilik oynayan aslında sadatçı olan şahıslar yan komşuyla benim evi karıştırmışlar). Ayrıca Türkiye’de değil ekonomik sistemimin yeniden kurulması, bana selam vermiş insanların bile mallarına çökmek için bahaneler arıyorlar.</p>

5-…MİT’çilik oynayan aslında sadatçı olan şahıslar yan komşuyla benim evi karıştırmışlar). Ayrıca Türkiye’de değil ekonomik sistemimin yeniden kurulması, bana selam vermiş insanların bile mallarına çökmek için bahaneler arıyorlar.

<p>6-Dost olmadığımız kesin, ancak düşmanlıklar bile namusluca yapılmalı. Benim paylaşım yapabilmek için neler çektiğim ortada. Ben namuslu adamım. Ben ölsem bile akitim yerine gelecek. Ben namuslu adamım. Söz namus dedim mi her şey bitmiştir.</p>

6-Dost olmadığımız kesin, ancak düşmanlıklar bile namusluca yapılmalı. Benim paylaşım yapabilmek için neler çektiğim ortada. Ben namuslu adamım. Ben ölsem bile akitim yerine gelecek. Ben namuslu adamım. Söz namus dedim mi her şey bitmiştir.

<p>7-Sizin ekipten bazıları Denizli’de fetöden yargılanan, sonra tahliye olan bir askeri okul öğrencisini öldürttüğümü söylüyorlar. O zavallılara söyle, benim düşmanlığım şereflice olur. Gencecik çocuklarla savaşmam. Bir gün savaşacaksak sizinle karşılıklı savaşırım.</p>

7-Sizin ekipten bazıları Denizli’de fetöden yargılanan, sonra tahliye olan bir askeri okul öğrencisini öldürttüğümü söylüyorlar. O zavallılara söyle, benim düşmanlığım şereflice olur. Gencecik çocuklarla savaşmam. Bir gün savaşacaksak sizinle karşılıklı savaşırım.

<p>8- fetöden yatan kanser hastası bayanın çocuklarının yanında mutlu şekilde ölmesi için yapılan paylaşımlara retweet yaparak destek verdim (bazı dostlarımdan tepki göreceğimi bildiğim halde).</p>

8- fetöden yatan kanser hastası bayanın çocuklarının yanında mutlu şekilde ölmesi için yapılan paylaşımlara retweet yaparak destek verdim (bazı dostlarımdan tepki göreceğimi bildiğim halde).

<p>9-Aramızdaki fark bu ve üzülüyorum ki siz bunu hiç anlayamayacaksınız. Benim hakkımda asılsız fitne fesatlarınızı yapmaya devam edeceksiniz''</p>

9-Aramızdaki fark bu ve üzülüyorum ki siz bunu hiç anlayamayacaksınız. Benim hakkımda asılsız fitne fesatlarınızı yapmaya devam edeceksiniz''

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler