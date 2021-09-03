Pasaportunun iptal edildiğini belirten Peker, "Pasaportumun iptal edildiği tarih 'Belki başka bir ülkeye geçebilirim' diye paylaşım yaptığım zamana denk geliyor. Eşim ve yaşları küçük olan üç çocuğum haricinde, ailem ve çevremdeki herkesin pasaportları iptal edildi. Hangi gerekçeyle iptal edildiğini henüz anlayamadım. Mahkeme kararı olmadan, İçişleri Bakanı talimatıyla iptal edildiler" dedi.
BAE'nin görevli memurlarının kendisine "Bizim ülkemizde başka bir ülkeyi kötüleyen videolar çekemezsiniz" dediğini aktaran Peker, "Burası yabancı ülke ve kanunlarına tabiyim" derken imkanlarımı zorlayıp video çekme gayretinde olacağını" dile getirdi.
Türkiye ve BAE'nin görüşme konusunun sadece kendisiyle ilgili olmadığınıdüşündüğünü ifade eden Peker "İki ülke arasında dış politika ile ilgili çok farklılık var" yorumunda bulundu.
Sedat Peker hakkımda kendisinin iadesinin isteneceği yönündeki tartışmalara ise "Kırmızı Bülten kararı yok. Bu ülkede suç işlemediğim sürece beni kimse başka yere yollayamaz. En fazla yapacağı şey, ülkelerinden ayrılmamı istemeleri olur. BAE hiç kimseyi teslim etmemiştir. Kendi ülkesindeki yönetimle ters düşmüş bir çok iş adamı ve devlet başkanı bu ülkede yaşıyor. Onları pazarlık konusu yapmamışlar da beni mi yapacaklar. Asla inanmıyorum" diyerek tepki gösterdi.
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