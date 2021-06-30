<p>Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in "FETÖ borsasının mucidi" olduğunu iddia ettiği Cihan Ekşioğlu'nun kızı için 2019'da düzenlediği doğum günü partisinden fotoğraflar ve ayrıntıları ortaya çıktı.</p>
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Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in "FETÖ borsasının mucidi" olduğunu iddia ettiği Cihan Ekşioğlu'nun kızı için 2019'da düzenlediği doğum günü partisinden fotoğraflar ve ayrıntıları ortaya çıktı.

<p><strong>"FETÖ BORSASI MUCİDİ"</strong></p><p>Sedat Peker, hedefindeki isimlerden EKBA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Ekşioğlu'na ilişkin "Yaşın genç olsa da FETÖ borsasının ilk kurulmasındaki mucitlerden biri sensin" ifadelerini kullandı.</p>
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"FETÖ BORSASI MUCİDİ"

Sedat Peker, hedefindeki isimlerden EKBA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Ekşioğlu'na ilişkin "Yaşın genç olsa da FETÖ borsasının ilk kurulmasındaki mucitlerden biri sensin" ifadelerini kullandı.

<p><strong>VALİLİK PEKER'İ DOĞRULADI</strong></p><p>İstanbul Valiliği, Sedat Peker’in Cihan Ekşioğlu'na koruma ekibi verildiği iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında Ekşioğlu'na yakın koruma verildiğini doğruladı.</p>
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VALİLİK PEKER'İ DOĞRULADI

İstanbul Valiliği, Sedat Peker’in Cihan Ekşioğlu'na koruma ekibi verildiği iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında Ekşioğlu'na yakın koruma verildiğini doğruladı.

<p><strong>"OTELE TANKLA GİRDİ" İDDİASI</strong></p><p>Paramount Hotel'in ilk sahibi Atilla Uras'ın kızı Yasemin Uras babasının ölümünden sonra Cihan Ekşioğlu'nun otele tank ile girdiğini iddia etmişti.&nbsp;</p>
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"OTELE TANKLA GİRDİ" İDDİASI

Paramount Hotel'in ilk sahibi Atilla Uras'ın kızı Yasemin Uras babasının ölümünden sonra Cihan Ekşioğlu'nun otele tank ile girdiğini iddia etmişti. 

<p><strong>LÜKS YAŞAM...</strong></p><p><strong>KRT'nin aktardığına göre;</strong> Peker, Ekşioğlu'nun eşi Katerin Ekşioğlu'nun, özel uçakla manikür, pedikür yaptırmak için Bodrum’dan İstanbul’a gidip, 2 saat sonra döndüğünü öne sürdü.</p>
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LÜKS YAŞAM...

KRT'nin aktardığına göre; Peker, Ekşioğlu'nun eşi Katerin Ekşioğlu'nun, özel uçakla manikür, pedikür yaptırmak için Bodrum’dan İstanbul’a gidip, 2 saat sonra döndüğünü öne sürdü.

<p>Peker, şu iddialarda bulundu: Beyaz Rus olan eşin özel uçakla manikür pedikürünü yaptırmak için Bodrum’dan İstanbul’a gidip, 2 saat sonra tekrardan Bodrum’a dönüyor ya, insanlar 'Çocuğuma yemek alamadım' diye intihar ederken siz fakir fukaranın parasıyla bu zevki yaşamayı devam edin. Sonunuz nasıl oluyor göreceksiniz. Ülkemizde yaşayan kadınlar 2 ya da 3 ayda bir kuaföre giderken siz bu zevki yaşayın.<br></p>
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Peker, şu iddialarda bulundu: Beyaz Rus olan eşin özel uçakla manikür pedikürünü yaptırmak için Bodrum’dan İstanbul’a gidip, 2 saat sonra tekrardan Bodrum’a dönüyor ya, insanlar 'Çocuğuma yemek alamadım' diye intihar ederken siz fakir fukaranın parasıyla bu zevki yaşamayı devam edin. Sonunuz nasıl oluyor göreceksiniz. Ülkemizde yaşayan kadınlar 2 ya da 3 ayda bir kuaföre giderken siz bu zevki yaşayın.

<p><strong>ALEYNA TİLKİ'Yİ HEM PODYUMA ÇIKARTTI HEM DE ŞARKI SÖYLETTİ</strong></p><p>Cihan Ekşioğlu'nun, kızına yaptığı "Fashion Party" temalı doğum günü partisinden fotoğraflar ortaya çıktı.</p>
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ALEYNA TİLKİ'Yİ HEM PODYUMA ÇIKARTTI HEM DE ŞARKI SÖYLETTİ

Cihan Ekşioğlu'nun, kızına yaptığı "Fashion Party" temalı doğum günü partisinden fotoğraflar ortaya çıktı.

<p>Cihan Ekşioğlu'nun, sahneye podyum kurdurduğu ve kızı için&nbsp; "sürpriz" yaparak hayranı olduğu Aleyna Tilki'yi getirttiği belirtildi.<br></p>
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Cihan Ekşioğlu'nun, sahneye podyum kurdurduğu ve kızı için  "sürpriz" yaparak hayranı olduğu Aleyna Tilki'yi getirttiği belirtildi.

<p>Haberde Aleyna Tilki'nin, doğum gününde hem şarkı söylediği hem de onunla podyumda yürüdüğü belirtilirken Tilki'nin o dönem sahne ücretinin en az bir milyon TL olduğu söyleniyor.<br></p>
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Haberde Aleyna Tilki'nin, doğum gününde hem şarkı söylediği hem de onunla podyumda yürüdüğü belirtilirken Tilki'nin o dönem sahne ücretinin en az bir milyon TL olduğu söyleniyor.

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