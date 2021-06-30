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Peker, şu iddialarda bulundu: Beyaz Rus olan eşin özel uçakla manikür pedikürünü yaptırmak için Bodrum’dan İstanbul’a gidip, 2 saat sonra tekrardan Bodrum’a dönüyor ya, insanlar 'Çocuğuma yemek alamadım' diye intihar ederken siz fakir fukaranın parasıyla bu zevki yaşamayı devam edin. Sonunuz nasıl oluyor göreceksiniz. Ülkemizde yaşayan kadınlar 2 ya da 3 ayda bir kuaföre giderken siz bu zevki yaşayın.

