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'Sedat Peker vs AKP' başlığı kullanılan sayfada, videoların türünün biyografi, suç, reality show şeklinde olduğu belirtilmişti.

Peker’in videolarının yer aldığı sayfanın açıklamasında, "Hükümetle derin bağlantıları bulunan bir mafya lideri devrilir ve evi basılır. Şimdi o, mafya ile hükümet arasındaki karanlık bağlantıları açığa çıkararak kendisine yanlış yapanlardan intikam almak istiyor" ifadeleri yer alıyordu.