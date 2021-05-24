5
'Sedat Peker vs AKP' başlığı kullanılan sayfada, videoların türünün biyografi, suç, reality show şeklinde olduğu belirtilmişti.
Peker’in videolarının yer aldığı sayfanın açıklamasında, "Hükümetle derin bağlantıları bulunan bir mafya lideri devrilir ve evi basılır. Şimdi o, mafya ile hükümet arasındaki karanlık bağlantıları açığa çıkararak kendisine yanlış yapanlardan intikam almak istiyor" ifadeleri yer alıyordu.
Video Haberler
- Yılanların çiftleşme dansı kamerada
- CHP'den çayda taban fiyat belirlenememesine tepki
- Kuyuda facia! Baba ve oğulları kurtarılamadı
- Tedirgin eden görüntüler! Sayısı her geçen gün artıyor
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler kameraya yansıdı
- Terk edilen yavru kediyi Latte isimli köpek emziriyor
- Sultangazi'de hareketli anlar! Polis alarma geçti
- Kendisine saldıran arkadaşa, piknik tüpüyle vurdu
- CHP'li Tanal sorusunu 16 kez tekrarladı!
- Eminönü'nde dehşet anları! Denize attığı kişi öldü