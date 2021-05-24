<p>Dünyanın en popüler film ve dizi veri tabanını bünyesinde barındıran Internet Movie Database'te (IMDB), suç örgütü lideri Sedat Peker'in videoların yer aldığı sayfa, TV kategorisinde birinciliğe yükselmesi ardından kaldırıldı.</p>
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Dünyanın en popüler film ve dizi veri tabanını bünyesinde barındıran Internet Movie Database'te (IMDB), suç örgütü lideri Sedat Peker'in videoların yer aldığı sayfa, TV kategorisinde birinciliğe yükselmesi ardından kaldırıldı.

<p>Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in çektiği videolar IMBD’de TV programları kategorisinde yayınlandı. 30 bine yakın oyla 10 üzerinden 10 değerlendirme puanı alarak birinci sıraya yükselen sayfa, IMBb tarafından kaldırıldı.</p>
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Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in çektiği videolar IMBD’de TV programları kategorisinde yayınlandı. 30 bine yakın oyla 10 üzerinden 10 değerlendirme puanı alarak birinci sıraya yükselen sayfa, IMBb tarafından kaldırıldı.

<p>İnternet dizi ve film platformu IMDb'nin 'en iyi 250 dizi' listesine de erişilemiyor.<br></p>
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İnternet dizi ve film platformu IMDb'nin 'en iyi 250 dizi' listesine de erişilemiyor.

<p>Ancak Peker'in kendi kişisel bilgilerinin yer aldığı sayfa ise hala yayında.<br></p>
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Ancak Peker'in kendi kişisel bilgilerinin yer aldığı sayfa ise hala yayında.

<p>'Sedat Peker vs AKP' başlığı kullanılan sayfada, videoların türünün biyografi, suç, reality show şeklinde olduğu belirtilmişti.</p><p>Peker’in videolarının yer aldığı sayfanın açıklamasında, "Hükümetle derin bağlantıları bulunan bir mafya lideri devrilir ve evi basılır. Şimdi o, mafya ile hükümet arasındaki karanlık bağlantıları açığa çıkararak kendisine yanlış yapanlardan intikam almak istiyor" ifadeleri yer alıyordu.</p>
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'Sedat Peker vs AKP' başlığı kullanılan sayfada, videoların türünün biyografi, suç, reality show şeklinde olduğu belirtilmişti.

Peker’in videolarının yer aldığı sayfanın açıklamasında, "Hükümetle derin bağlantıları bulunan bir mafya lideri devrilir ve evi basılır. Şimdi o, mafya ile hükümet arasındaki karanlık bağlantıları açığa çıkararak kendisine yanlış yapanlardan intikam almak istiyor" ifadeleri yer alıyordu.

<p>Videolardaki ismi geçen kişiler&nbsp; 'cast' bölümünde listeleniyordu.</p>
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Videolardaki ismi geçen kişiler  'cast' bölümünde listeleniyordu.

<p>Sayfada ayrıca, videoların tahmini bütçesinin 128 dolar olduğu yazıyordu.</p>
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Sayfada ayrıca, videoların tahmini bütçesinin 128 dolar olduğu yazıyordu.

<p>YouTube altıncı videosunun ardından Sedat Peker'in hesabına 'onay işareti' vermişti. Türkiye'de ise Peker'in internet sitesine erişim mahkeme kararıyla engellendi.</p>
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YouTube altıncı videosunun ardından Sedat Peker'in hesabına 'onay işareti' vermişti. Türkiye'de ise Peker'in internet sitesine erişim mahkeme kararıyla engellendi.

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