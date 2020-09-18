Kadın gemiciler işe alınırken, denizcilik meslek lisesi
mezunu, stajlarını tamamlamış ve deniz deneyimine sahip olmaları şartları
arandı. Ayrıca kişisel kariyer planlamaları, denizciliğe karşı hevesleri, kurum
kültürüne uyumlu olmaları gibi kriterler de belirleyici oldu. Kadın gemiciler
şimdilik, 08.00-17.00 arasında gemilerde hizmet veriyorlar. Vapurlardaki yaşam
alanları da düzenlendikten sonra diğer denizciler gibi 24 saat gemilerde
çalışabilecekler.
Cinsiyet faktörünü işe alım kriterlerinden çıkardıklarını
belirten Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş, “Şimdiye kadar kurumumuzda
hiç kadın gemici çalışmamış. Yeni arkadaşlarımız istekliydi. Gemide çalışmayı
kendileri tercih etti. Diğer gemicilerimizle aynı prosedürlerden geçtiler.
Hevesleri ve liyakatleri olduğunu gördük, biz de memnuniyetle ekiplerimize
kattık. İşin istekle ve severek yapılması halinde, kadın-erkek ayrımı olmaması
gerektiğini düşünüyorum. Başarıda ve
işin kalitesinde, işin severek ve istekle yapılması fark yaratıyor” dedi. Şirketin
ilk kadın Genel Müdürü olan Dedetaş, şunları söyledi:“En güzeli ‘Kadın gemici olmaz’ algısını kırmamız oldu.
Kadın gemicilerimizin işe başlamasıyla, cinsiyetçi yaklaşımı ortadan
kaldırdığımızı düşünüyorum. İş
başvurusunda yeterli ehliyet ve liyakat halinde, kadınlığın herhangi bir engel
teşkil etmeyeceği müjdesini veriyorum. Kadınlar gönül rahatlığıyla
başvurabilirler.
Alp, “Başvurumdan iki hafta sonra mülakata çağrıldım ve
sonuçta işe alındım. Deniz benim için çocukluğumdan beri tutku. Ayrıca sörf
yapıyorum, dalgıcım. Eğitimim boyunca, ‘Kadından denizci olmaz, uzun yola
çıkamaz’ dendi, vazgeçmem beklendi. Bense hayalimin peşinde koştum ve şimdi
Şehir Hatları’nın gemilerinde çalışmaktan gurur duyuyorum. Üniversitede uzak ve
yakın yol kaptanlığı eğitimi aldım. Buradaki hedefim de ileride kaptan olmak”
dedi. Beyza Adıgüzel 20 yaşında. Henüz lisedeyken stajını Şehir Hatları
vapurlarında yapmış. Adıgüzel, “Staj benim için büyük avantaj ve deneyimdi. Hep
kendimi burada görmek istiyordum. Şehir Hatları bize bu yolu açtı. Şu anda da
çok mutlu ve gururluyum. Gemide hepimiz eşit şartlarda çalışıyor, aynı
görevleri yerine getiriyoruz. Sadece halat atıp, almıyoruz. İhtiyaca göre,
kaptan köşkünde de geminin bakım ve tutumlarında da görev alıyoruz” diye
konuştu. Aynur Avcı 21 yaşında. Avcı da lise stajını Şehir Hatları vapurlarında
yaparak gemiciliğe ilk adımları atmış. Çocukluğundan beri deniz aşığı olduğunu
anlatan Avcı, “Denizcilik öğrencisiyken bana ‘Gemici olma, hemşire, öğretmen,
doktor ol’ deniyordu. Mezuniyetim sonrası bazı yerlere iş için başvurdum. Ancak
kadın olduğum için CV’me bile bakmıyorlardı. ‘Kadının gemide ne işi var,
kadından gemici olmaz’ deniyordu. kariyer.ibb’ye başvurarak, hayalime bir adım
daha yaklaşabileceğimi düşündüm. Öyle de oldu.
Görev başındayken yolculardan çok güzel tepkiler alıyorum. Dua edenler, ‘Maşallah’ diyenler, alkış
tutanlar bile oluyor” dedi.
İmran Bayar 21 yaşında. Gemide şimdiye kadar cinsiyetçi
herhangi bir davranışla karşılaşmadığını anlatan Bayar, “Bizi gören yolcuların
da ilk tepkisi çok güzel, bakışlarından şaşkınlıklarını anlıyorum. Gözler
hepimizin üstünde. ‘Yapabilecekler mi acaba?’ diye bakanlar da oluyor. Ama
yapıyoruz ve gurur duyuyoruz” dedi.Dilara Çapa ise gemici kadınların en genci,
henüz 19 yaşında. Şehir Hatları’nın kadın gemici alacağını bilmeden iş
başvurusunda bulunduğunu belirten Çapa, “Gemi ortamında kadın-erkek ayrımı yok.
Hepimiz aynı işleri yapıyoruz. Bizim gemide olmamızın yolcularımızın çok hoşuna
gittiğini gözlüyorum. Kim bilir belki yine biz Şehir Hatlarının ilk kadın
kaptanları da oluruz” dedi.
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