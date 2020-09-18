6

Alp, “Başvurumdan iki hafta sonra mülakata çağrıldım ve sonuçta işe alındım. Deniz benim için çocukluğumdan beri tutku. Ayrıca sörf yapıyorum, dalgıcım. Eğitimim boyunca, ‘Kadından denizci olmaz, uzun yola çıkamaz’ dendi, vazgeçmem beklendi. Bense hayalimin peşinde koştum ve şimdi Şehir Hatları’nın gemilerinde çalışmaktan gurur duyuyorum. Üniversitede uzak ve yakın yol kaptanlığı eğitimi aldım. Buradaki hedefim de ileride kaptan olmak” dedi. Beyza Adıgüzel 20 yaşında. Henüz lisedeyken stajını Şehir Hatları vapurlarında yapmış. Adıgüzel, “Staj benim için büyük avantaj ve deneyimdi. Hep kendimi burada görmek istiyordum. Şehir Hatları bize bu yolu açtı. Şu anda da çok mutlu ve gururluyum. Gemide hepimiz eşit şartlarda çalışıyor, aynı görevleri yerine getiriyoruz. Sadece halat atıp, almıyoruz. İhtiyaca göre, kaptan köşkünde de geminin bakım ve tutumlarında da görev alıyoruz” diye konuştu. Aynur Avcı 21 yaşında. Avcı da lise stajını Şehir Hatları vapurlarında yaparak gemiciliğe ilk adımları atmış. Çocukluğundan beri deniz aşığı olduğunu anlatan Avcı, “Denizcilik öğrencisiyken bana ‘Gemici olma, hemşire, öğretmen, doktor ol’ deniyordu. Mezuniyetim sonrası bazı yerlere iş için başvurdum. Ancak kadın olduğum için CV’me bile bakmıyorlardı. ‘Kadının gemide ne işi var, kadından gemici olmaz’ deniyordu. kariyer.ibb’ye başvurarak, hayalime bir adım daha yaklaşabileceğimi düşündüm. Öyle de oldu. Görev başındayken yolculardan çok güzel tepkiler alıyorum. Dua edenler, ‘Maşallah’ diyenler, alkış tutanlar bile oluyor” dedi.