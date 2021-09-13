<p>'Seks tarikatı' Nxivm'in kurucusu ve eski başkanı Nancy Salzman'ın New York'ta kadınların zorla alıkoyduğu ve şantajla cinsel ilişkiye zorlandığı ortaya çıkmıştı.&nbsp;<br></p>
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'Seks tarikatı' Nxivm'in kurucusu ve eski başkanı Nancy Salzman'ın New York'ta kadınların zorla alıkoyduğu ve şantajla cinsel ilişkiye zorlandığı ortaya çıkmıştı. 

<p>New York federal mahkemesi tarafından 42 ay hapis cezasına çarptırılan 67 yaşındaki Salzman'a ek olarak haraç kesme suçlamalarından 150 bin dolar para cezası verildi.&nbsp;</p>
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New York federal mahkemesi tarafından 42 ay hapis cezasına çarptırılan 67 yaşındaki Salzman'a ek olarak haraç kesme suçlamalarından 150 bin dolar para cezası verildi. 

<p>Salzman ayrıca 500 bin dolar nakit varlığını, bir evi ve bir Steinway grand pianoyu iade edecek.&nbsp;<br></p><p>New York'ta 1998 yılında kurulan tarikatın internet sitesindeki açıklamada "İnsanları güçlendirmek için insani ilkelerin rehberliğinde çalışan bir toplulu. Daha iyi bir dünya inşa etmek için ABD, Meksika, Kanada ve Orta Amerika'da 16 binden fazla insanla çalıştık" ifadeleri yer alıyordu.<br data-mce-bogus="1"></p>
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Salzman ayrıca 500 bin dolar nakit varlığını, bir evi ve bir Steinway grand pianoyu iade edecek. 

New York'ta 1998 yılında kurulan tarikatın internet sitesindeki açıklamada "İnsanları güçlendirmek için insani ilkelerin rehberliğinde çalışan bir toplulu. Daha iyi bir dünya inşa etmek için ABD, Meksika, Kanada ve Orta Amerika'da 16 binden fazla insanla çalıştık" ifadeleri yer alıyordu.

<p>Örgütün lideri Keith Raniere ise geçtiğimiz yıl 120 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.&nbsp;</p>
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Örgütün lideri Keith Raniere ise geçtiğimiz yıl 120 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. 

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