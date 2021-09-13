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Salzman ayrıca 500 bin dolar nakit varlığını, bir evi ve bir Steinway grand pianoyu iade edecek.
New York'ta 1998 yılında kurulan tarikatın internet sitesindeki açıklamada "İnsanları güçlendirmek için insani ilkelerin rehberliğinde çalışan bir toplulu. Daha iyi bir dünya inşa etmek için ABD, Meksika, Kanada ve Orta Amerika'da 16 binden fazla insanla çalıştık" ifadeleri yer alıyordu.
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