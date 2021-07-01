Seks tarikatına üye sağlayan oyuncu Allison Mack'e hapis cezası
ABD'de seks tarikatına kadınların katılmasını sağlayan oyuncu Allison Mack'e 3 yıl hapis cezası verildi. Mack, "Herkesten özür diliyorum" dedi.
ABD’de New York merkezli NXIVM seks tarikatına üye olan oyuncu Allison Mack’in yargılandığı davada karar verildi. 38 yaşındaki oyuncu, söz konusu tarikata kadınları dahil etmekle suçlanıyordu.
NTV'de yer alan hebere göre kadınları manipüle ederek tarikatın kölesi haline getiren Mack, şantaj ve tehditlerle üyelerin kurtulmalarının da önüne geçiyordu.
Davanın karar duruşmasında son kez ifade veren Mack, "Hayatım boyunca pişmanlık duyacağım kararlar verdim. Kalbimin ve ruhumun en derinlerinden söylüyorum, NXIVM’e getirdiğim herkesten özür diliyorum" dedi.
Mahkeme heyeti, hakkında 14 yıl ile 17.5 yıl arasında hapis cezası istenen Mack’in 3 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.
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