"BEŞİKTAŞ RESMEN, 'BEN ŞAMPİYON OLMAYACAĞIM, SİZ OLUN' DEDİ"
"Çok enteresan bir hafta oldu. Düşünebiliyor musunuz, Beşiktaş öndeyken eliyle şampiyonluğu veriyor resmen ve "Ben olmayacağım, siz olun" diyor. Galatasaray maçını kaybetti zaten, Beşiktaş bugün bir beraberlik alsa iş değişecek. Evinde Karagümrük'ü yenemiyorsan, konuşacak bir şey yok. Beşiktaş, Karagümrük'ü yensen şampiyon olacaksın. Diğer taraftan Fenerbahçe'ye gelecek olursak. Beşiktaş evinde yeniliyor, Fenerbahçe de "Ben şampiyon olmayacağım" diyor. Beşiktaş ona atıyor, Fenerbahçe Beşiktaş'a. Sonra Galatasaray gidiyor Denizlispor'u yeniyor. Böylece Galatasaray şu an ciddi anlamda avantajlı duruma geçmiş oluyor. Neden? Çünkü Galatasaray, son hafta Malatya ile evinde oynayacak, Beşiktaş ise Göztepe'ye gidiyor. E dolayısıyla bence şampiyonluk yolundaki en büyük favori, puan durumuna baktığımız zaman Galatasaray. Çünkü Galatasaray evinde oynayacak.
Galatasaray maçında verilen 1'i tekrarlanan 4 penaltı kararı hakkında da Dereli şu yorumlarda bulundu:
"Penaltılarla ilgili tartışılacak bir durum yok. Denizlispor alan genişleterek penaltıya sebebiyet veriyor, o doğru bir karar. Kalecinin öne çıkmasından dolayı penaltı kararının da doğru olduğunu düşünüyorum. Kaleci abartılı bir şekilde öne çıkıyor çünkü. Bir de Galatasaray penaltı kaçırdı bu durumda, düşünebiliyor musunuz?"
"HAFTANIN KAZANANI GALATASARAY OLDU"
"Haftanın kazananı Galatasaray oldu diyebiliriz. Hatta ben direkt Fatih Terim farkı diyorum. Geçen hafta "Galatasaray finallerin takımıdır" demiştim. Galatasaray finallerde o stresle başa çıkmayı çok iyi yapıyor, bunu iyi başarıyor ve bundan bir sonuç elde edebiliyor. Dolayısıyla, bence şu an avantaj Galatasaray'da. Beşiktaş, Göztepe'yi yense dahi, Galatasaray'ın şampiyon olma ihtimali bulunuyor."
Selçuk Dereli, Beşiktaş-Fatih Karagümrük karşılaşmasında 76. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart ile oyundan atılan ve takımını 10 kişi bırakan Karagümrük oyuncusu Zukanovic kararını da kesinlikle doğru bulduğunu, burada hakemlik bir şeyin olmadığını özellikle vurgularken, "Maçın ilk yarısında Necip'in kafasına yapılan bir müdahalede sarı kart göstermesi gerekiyordu. Hakem bunu atladı ama genel olarak Ali Palabıyık iyi maç yönetti" dedi.
"FENERBAHÇE'DE BU İŞİN BAŞ SORUMLUSU EMRE BELÖZOĞLU'DUR"
Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren bir diğer maç olan Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor karşılaşması hakkında da Dereli, şu yorumlarda bulundu:
"Fenerbahçe'deki bu işin baş sorumlusu Emre Belözoğlu'dur. Sportif direktörken tam yetkiyle transfer yapan odur, Erol Bulut'un yerine teknik direktör olan da odur. Bütün bu teknik başarısızlıkların faturası önce Emre Belözoğlu'na, sonra da tabii ki yönetime ve yönetim kuruluna yazar."
Yapılan değişikliklerin maçın seyrine bir etkisi olmadığını belirten Dereli, "Sen evinde Sivasspor'u yenemiyorsun. Yenemezsen de şampiyon olamazsın. İlk 3'e acaba gier mi denilen Galatasaray geldi, şampiyonluğun ortağı oldu. Bu da işte Fatih Terim farkıdır. Fatih Terim'e boşuna imparator denmiyor." diye belirtti.
Selçuk Dereli, son olarak "Fenerbahçeliler kimseyi eleştirmeden önce kendilerine bakacaklar. 'Biz nerede hata yaptık?' diyecekler. Galatasaray'da Fatih Terim Beşiktaş'ı yenerek resmen Fenerbahçe'ye, 'Buyurun, şampiyon olun' dedi, aslında onların önünü açtı. Fenerbahçe bugün kazansaydı 1 puan farkla liderdi ve önümüzdeki hafta maçı kazandığında zaten şampiyondu. Ama sen Sivasspor'a kendi evinde yeniliyorsun. Dolayısıyla Fenerbahçe yönetiminin ve teknik heyetin, futbolcuların hiç kimseyi eleştirme hakkı yok." yorumunda bulundu.
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