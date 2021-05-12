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"FENERBAHÇE'DE BU İŞİN BAŞ SORUMLUSU EMRE BELÖZOĞLU'DUR"

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren bir diğer maç olan Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor karşılaşması hakkında da Dereli, şu yorumlarda bulundu:

"Fenerbahçe'deki bu işin baş sorumlusu Emre Belözoğlu'dur. Sportif direktörken tam yetkiyle transfer yapan odur, Erol Bulut'un yerine teknik direktör olan da odur. Bütün bu teknik başarısızlıkların faturası önce Emre Belözoğlu'na, sonra da tabii ki yönetime ve yönetim kuruluna yazar."

Yapılan değişikliklerin maçın seyrine bir etkisi olmadığını belirten Dereli, "Sen evinde Sivasspor'u yenemiyorsun. Yenemezsen de şampiyon olamazsın. İlk 3'e acaba gier mi denilen Galatasaray geldi, şampiyonluğun ortağı oldu. Bu da işte Fatih Terim farkıdır. Fatih Terim'e boşuna imparator denmiyor." diye belirtti.

Selçuk Dereli, son olarak "Fenerbahçeliler kimseyi eleştirmeden önce kendilerine bakacaklar. 'Biz nerede hata yaptık?' diyecekler. Galatasaray'da Fatih Terim Beşiktaş'ı yenerek resmen Fenerbahçe'ye, 'Buyurun, şampiyon olun' dedi, aslında onların önünü açtı. Fenerbahçe bugün kazansaydı 1 puan farkla liderdi ve önümüzdeki hafta maçı kazandığında zaten şampiyondu. Ama sen Sivasspor'a kendi evinde yeniliyorsun. Dolayısıyla Fenerbahçe yönetiminin ve teknik heyetin, futbolcuların hiç kimseyi eleştirme hakkı yok." yorumunda bulundu.