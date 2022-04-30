Selim İleri 73 yıl önce bugün dünyaya geldi

1971'de ikinci öykü kitabı “Pastırma Yazı” yayımlandı. Kitap, Peride Celal'in "Gecenin Ucundaki Işık” (1963) romanının etkisi altındaydı; fakat yeterli ilgiyi görmedi. 1970'lerin başında tanıştığı Halit Refiğ, Türk sinemasının yeni senaryo yazarlarına ihtiyacı olduğunu ve İleri'ye senaryo yazmasını önerdi. Böylece 1971'de “Cennetin Kapısı” adlı ilk senaryosunu yazdı. Yazdığı uyarlama bir senaryo Zeki Ökten tarafından “Kadın Yapar” adıyla filme çevrildi. İlk özgün senaryosu ise “Bir Demet Menekşe” oldu.

Damsız Evler, Çürüme ve Düşman Gözler ise filme çevrilmeyen senaryolarıydı.

1973'te “Destan Gönüller” adıyla ilk romanı yayımlandı. “Dostlukların Son Günü” adlı öykü kitabı 1975'te yayımlanmasının ardından 1976'da Sait Faik Hikâye Armağanı kazandı. Attilâ İlhan'ın teşvikiyle “Bu Gece ve Her Gece” adında bir roman yazdı ve İlhan'ın isteğiyle “Her Gece Bodrum” adıyla yayımlandı. 1977'de Türk Dil Kurumu Roman Ödülü kazandı. 1980'de “Bir Denizin Eteklerinde” öykü kitabıyla 1983'te ilk uzun öyküsü “Son Yaz Akşamı” yayımlandı. 1983 yılında yayımladığı “Annem İçin” adlı anı kitabında, annesinin yazarlık yaşamı üzerindeki büyük etkisini dile getirdi. Annesinin ölümüne kadar sekiz yıl süren alzheimer hastalığı yazarın yazarlık anlayışını değiştirdi ve yazarın yaşamında alkolün yeri arttı.