<p>Siyasiler, yazarlar ve sanatçılar Selvi'nin 'kulis'ini sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları yaptıkları paylaşımlarla ti'ye aldı. Hukukçu <strong>Kerem Altıparmak</strong>, paylaşımında "200 maskeyi Migros arabasına götürüp Caracas'a uçmuş yani? Çok mantıklı Sayın Selvi" dedi.</p>
2

Siyasiler, yazarlar ve sanatçılar Selvi'nin 'kulis'ini sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları yaptıkları paylaşımlarla ti'ye aldı. Hukukçu Kerem Altıparmak, paylaşımında "200 maskeyi Migros arabasına götürüp Caracas'a uçmuş yani? Çok mantıklı Sayın Selvi" dedi.

<p>Saadet Partili <strong>Ali Aktaş</strong>, "Demek ki 10 bin km öteye maske dağıtmaya gitmiş. Büyük fedakarlık!" dedi.</p>
3

Saadet Partili Ali Aktaş, "Demek ki 10 bin km öteye maske dağıtmaya gitmiş. Büyük fedakarlık!" dedi.

<p>Şarkıcı <strong>Atilla Taş</strong>, "Abdulkadir Selvi gazeteciyse ben de dünya starıyım!" diye yazdı.</p>
4

Şarkıcı Atilla Taş, "Abdulkadir Selvi gazeteciyse ben de dünya starıyım!" diye yazdı.

<p>CHP'li milletvekili <strong>Murat Bakan</strong>, "Prensip olarak söylemedikleri hayır işi yasak olarak ortay açıkmış oldu" dedi.</p>
5

CHP'li milletvekili Murat Bakan, "Prensip olarak söylemedikleri hayır işi yasak olarak ortay açıkmış oldu" dedi.

<p>Gazeteci Nasuh Bektaş, "Yandaş ne iş yapar= Bugüne kadar verilmiş en net cevap olmuş" yorumunda bulundu.</p>
6

Gazeteci Nasuh Bektaş, "Yandaş ne iş yapar= Bugüne kadar verilmiş en net cevap olmuş" yorumunda bulundu.

<p>Yönetmen <strong>Umur Hozatlı</strong>, "O kadar çok yalan söylüyorlar ki söyleyecek yalan kalmayınca saçmalamaya başladılar" ifadelerini kullandı.</p>
7

Yönetmen Umur Hozatlı, "O kadar çok yalan söylüyorlar ki söyleyecek yalan kalmayınca saçmalamaya başladılar" ifadelerini kullandı.

<p>TİP'li milletvekili <strong>Barış Atay</strong> da Selvi'ye "Yahu bu senin seviyen için bile çok saçma bir yalan" diye seslendi.</p>
8

TİP'li milletvekili Barış Atay da Selvi'ye "Yahu bu senin seviyen için bile çok saçma bir yalan" diye seslendi.

<p>Şair <strong>Nevzat Çelik</strong> ise "Yalanınızın, yalakalığınız bir dudağı yerde, bir dudağı gökte" yorumu yaptı.</p>
9

Şair Nevzat Çelik ise "Yalanınızın, yalakalığınız bir dudağı yerde, bir dudağı gökte" yorumu yaptı.

Video Haberler