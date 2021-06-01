"Erkam Yıldırım malzemeleri yanında götürmüş" diyen Selvi'ye büyük tepki

01 Haziran 2021 Salı, 11:27

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in uyuşturucu kaçakçılığıyla suçladığı, AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın tartışmalara konu olan Venezuela ziyaretiyle ilgili bir açıklama da iktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'den geldi.

Sedat Peker, Erkam Yıldırım’ın "yeni uyuşturucu güzergâhını kurmak için Venezuela’ya gittiğini' iddia etmişti. İddialara yanıt veren Binali Yıldırım da oğlunun "hayır amacıyla yol masraflarını da kendi cebinden karşılayarak Venezuela’ya maske ve korona test kiti götürdüğünü" öne sürmüştü. Gazetemiz muhabiri Erdem Sevgi'nin, söz konusu ziyaretin üç ay öncesini de kapsayan 1 Ekim-31 Aralık 2020 tarihleri arasındaki gümrük kayıtlarına dayandırdığı haberde ise Venezuela’ya maske sevkiyatı yapılmadığı ortaya çıkmıştı.

"YANINDA TAŞIYABİLECEĞİ MİKTARDA OLDUĞU İÇİN..."

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, bugünkü köşesinde AKP MYK toplantısıyla ilgili kulis bilgilerini paylaşırken konuyla ilgili çelişkili durumu "Erkam Yıldırım yardım malzemelerini yanında götürmüş" diyerek açıkladı.

Selvi şunları aktardı:

"Bu kez de 1 Ekim-31 Aralık 2020 tarihleri arasındaki gümrük kayıtlarında Venezuela’ya maske sevkıyatı yapılmadığı gündeme getirildi. Erkam Yıldırım’ın yardım maksadıyla götürdüğü test kiti ve maskenin yolcunun yanında taşıyabileceği miktarda olduğu için gümrük kayıtlarında yer almadığı ifade edildi."

Selvi'nin bu ifadeleri sosyal medyada büyük tepki topladı.

Gazeteci Barış Yarkadaş Selvi'nin 'kulis'ine şu ifadelerle tepki gösterdi:

"Hürriyet Gazetesi Yazarı Abdülkadir Selvi'nin köşesinde yazılanları okuyunca midem bulandı. Selvi, Erkam Yıldırım'ın Venezuela'ya test kiti ve maskeyi bagaj çantasında götürdüğünü ve bu yüzden gümrükte kaydı olmadığını yazmış. İnsan bunu yazarken utanır be! Utanır utanır!"

Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Barış Atay da Selvi'ye "Yahu, bu senin seviyen için bile çok saçma bir yalan" diyerek seslendi.