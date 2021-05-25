CHP'li Emir’den Maliye Bakanı'na 'Erkam Yıldırım' sorusu: 'Yardım beyanı' nerede?

25 Mayıs 2021 Salı, 12:33

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ın uyuşturucu trafiğinde yer aldığı iddia edilen oğlu Erkam Yıldırım’la ilgili "Venezuela’ya test kiti ve maske yardımı götürdü" açıklamasını TBMM gündemine taşıdı. "Maske yardımı için Dışişleri ya da Sağlık Bakanlığı kanalıyla DMO’ya bildirimde bulunulması gerekir" bilgisini veren CHP'li Emir, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’a bu yönde bir bildirim yapılıp yapılmadığını sordu.

YILDIRIM, 'MASKE VE TEST KİTİ GÖTÜRDÜ' DEMİŞTİ

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım’ın Venezuela’ya giderek uyuşturucu trafiğini organize ettiği iddiaları ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye yazılı soru önergesi sundu. Binali Yıldırım’ın “Oğlum Venezuela’ya test kiti ve maske yardımı götürdü” açıklamasını hatırlatan Emir, “Maske ihracatı DMO’ya hibe yapmak şartıyla TİTCK iznine tabi. Yardım için ise yine Dışişleri ya da Sağlık Bakanlığı kanalıyla DMO’ya bildirimde bulunulması gerekir” açıklaması yaptı.

"UYUŞTURUCU ROTASI" İDDİASI

Elvan’a “DMO’ya herhangi bir yardım beyanında bulunulmuş mudur?” sorusunu yönelten Emir, şu ifadeleri kullandı: Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, bir süredir bazı devlet yetkililerini de ilgilendiren önemli iddialar ortaya atmakta, ancak suç duyurusu niteliği de taşıyan bu iddialarla ilgili soruşturma açılmamaktadır. Bu iddialardan biri de AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın Aralık ayında Venezuela’ya giderek uyuşturucu trafiği organizasyonunda yer aldığıdır.

"RESMİ BEYAN NEREDE?"

Binali Yıldırım ise iddialara verdiği yanıtta "COVID'le mücadele amacıyla orada ihtiyaç sahiplerine test kiti, maske gibi bir takım malzemeler götürüp dağıttı" ifadesini kullanmıştır. Maske ihracatının Devlet Malzeme Ofisi'ne hibe karşılığında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun (TİTCK) iznine tabi olduğu bilinmektedir. Yıldırım'ın bahsettiği test kitleri ve maskeler, ihracat yoluyla yurt dışına çıkarılmış ise TİTCK’dan ihracat izinlerinin alınmış olması gerekir. Yardım adı altında götürülmüş ise de, Sağlık Bakanlığı ya da Dışişleri Bakanlığından Devlet Malzeme Ofisi’ne "yardım" beyanında bulunulmuş olması gerekir.

GÜMRÜK ÇIKIŞINDA KAYIT ALTINA ALINDI MI?

DMO’ya herhangi bir yardım bildiriminde bulunulup bulunulmadığını soran Emir, Elvan’a ayrıca şu soruları yöneltti:

Erkam Yıldırım, Venezuela'ya hangi tarihte kaç adet test kiti ve maske götürmüş, bunları nereden kaç TL'ye satın almıştır?

Söz konusu malzemeler, yardım adı altında mı yoksa ihracat izniyle mi yurt dışına çıkarılmıştır?

Test kiti ve maskeler, yardım adı altında götürülmüş ise Dışişleri ya da Sağlık Bakanlığından Devlet Malzeme Ofisi’ne yardım beyanında bulunulmuş mudur?

Söz konusu beyan Gümrük çıkışında kayıt altına alınmış mıdır?

Test kiti ve maskeler, ihracat izni ile yurt dışına çıkarılmış ise, TİTCK’dan ihracat izni alınmış mıdır?

Venezuela'ya götürülen test kiti ve maskeler, hangi kuruma teslim edilmiştir?