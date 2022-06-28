Seni Gidi Seni filmi konusu nedir? Seni Gidi Seni filmi oyuncuları kimler?

cumhuriyet.com.tr
28 Haziran 2022 Salı, 17:46
<p>Seni Gidi Seni, Sibel Tunç'ın 2018 yılında yönettiği komedi, romantik ve duygusal film. </p> <p>İşte Seni Gidi Seni filmi hakkında tüm ayrıntılar...</p>

Seni Gidi Seni, Sibel Tunç'ın 2018 yılında yönettiği komedi, romantik ve duygusal film. 

İşte Seni Gidi Seni filmi hakkında tüm ayrıntılar...

<p>İstanbul’un eski semtlerinden Bayrampaşa’da doğan taksici Bülent ve döşemeci Sedat, mahalle kültürü ile büyüyen iki delikanlıdır.</p>

İstanbul’un eski semtlerinden Bayrampaşa’da doğan taksici Bülent ve döşemeci Sedat, mahalle kültürü ile büyüyen iki delikanlıdır.

<p>Çocukluklarından beri kendilerine hem abilik hem babalık yapan Tarık abilerinin dolandırıldığını öğrenen ikili, onu kurtarmak için işe koyulurlar ve bol aksiyonlu bir serüvene yelken açarlar.</p>

Çocukluklarından beri kendilerine hem abilik hem babalık yapan Tarık abilerinin dolandırıldığını öğrenen ikili, onu kurtarmak için işe koyulurlar ve bol aksiyonlu bir serüvene yelken açarlar.

<p>Yapımcılığını Ahtapot Film’in üstlendiği komedi filminin yönetmen koltuğunda Sibel Tunç otururken oyuncu kadrosunda Ahmet Kayakesen, Turgay Tanülkü, Ahmet Dursun, Ayhan Taş, Burak Satıbol, İlay Erkök, Erkan Çelik, Güray Ozcan ve Serdar Sezgin isimleri yer alıyor.</p>

Yapımcılığını Ahtapot Film’in üstlendiği komedi filminin yönetmen koltuğunda Sibel Tunç otururken oyuncu kadrosunda Ahmet Kayakesen, Turgay Tanülkü, Ahmet Dursun, Ayhan Taş, Burak Satıbol, İlay Erkök, Erkan Çelik, Güray Ozcan ve Serdar Sezgin isimleri yer alıyor.

<p><strong>OYUNCULAR</strong></p> <p>* Ahmet Kayakesen</p> <p>* Serdar Sezgin Güvenç</p> <p>* İlay Erkök</p> <p>* Arzu Oruç</p> <p>* Burak Satıbol</p> <p>* Ayhan Taş</p> <p>* Turgay Tanülkü</p> <p>* Zihni Göktay</p> <p>* Güray Özcan</p> <p>* Ahmet Dursun</p> <p>* İrfan Aslanhan</p> <p>* Tuğçe Dural</p> <p>* Yasemin Erkent</p> <p>* Banu İnan</p> <p>* Tarkan Konar</p> <p>* Gözde Coşkun</p>

OYUNCULAR

* Ahmet Kayakesen

* Serdar Sezgin Güvenç

* İlay Erkök

* Arzu Oruç

* Burak Satıbol

* Ayhan Taş

* Turgay Tanülkü

* Zihni Göktay

* Güray Özcan

* Ahmet Dursun

* İrfan Aslanhan

* Tuğçe Dural

* Yasemin Erkent

* Banu İnan

* Tarkan Konar

* Gözde Coşkun

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