Gelin Halayı filmi konusu nedir? Gelin Halayı oyuncuları kimler?

cumhuriyet.com.tr
28 Haziran 2022 Salı, 17:25
<p>Gelin Halayı, iyi niyetli bir gencin aşk hikayesi ve başına gelen komik olaylar anlatılıyor. 2021 yapımı yerli komedi filminin senaryosunu Bekir Kerem Kurt kaleme aldı.</p> <p>İşte, Gelin Halayı filmi hakkında tüm ayrıntılar...</p>

Gelin Halayı, iyi niyetli bir gencin aşk hikayesi ve başına gelen komik olaylar anlatılıyor. 2021 yapımı yerli komedi filminin senaryosunu Bekir Kerem Kurt kaleme aldı.

İşte, Gelin Halayı filmi hakkında tüm ayrıntılar...

<p><strong>GELİN HALAYI FİLMİ KONUSU VE ÖZETİ</strong></p> <p>Ali, saf iyi niyetli bir gençtir. Aynı köyde yaşadığı Fatma’ya aşıktır. Fatma’nın babası Fevzi ise kızı için yüklü bir başlık parası istemektedir. Almanya’dan geldiğini söyleyen Alâeddin de Fatma ile evlenmek ister. Fevzi kızını isteyen iki delikanlıya karşı bir açık artırma sistemi kurar ve kızı Fatma’yı 450 Bin TL başlık parası ile Alâeddin’e verir. Ali, bir akşam Fatma’yı, Alâeddin’inin arabası ile yayla evine kaçırır. Bundan sonra Fatma, Ali’den imam nikahının kıyılmasını ister. Ali köyden imamı da kaçırır. İmam iki tane şahit lazım der.</p> <p>Ali bu sefer köyün davulcu ve zurnacısını kaçırır. Fatma bu sefer annesinin de yanında olmasını ister. Ali hem kendi annesini hem de Fatma’nın annesini kaçırır. Anneler geldiğinde resmi nikah isterler. Ali bu sefer nikah memurunu kaçırır. Nikah memuru geldiğinde anneler halay çekmek ister ama kalabalık yoktur derler. Ali köylünün çoğunu kaçırır. Artık herkes halay çekip eğlenirken Fevzi ve Alâeddin düğünü basar. Jandarma gelip Alâeddin’i dolandırıcılıktan yakalar. Fevzi ise kızını Ali’ye vermeye razı olur.</p>

GELİN HALAYI FİLMİ KONUSU VE ÖZETİ

Ali, saf iyi niyetli bir gençtir. Aynı köyde yaşadığı Fatma’ya aşıktır. Fatma’nın babası Fevzi ise kızı için yüklü bir başlık parası istemektedir. Almanya’dan geldiğini söyleyen Alâeddin de Fatma ile evlenmek ister. Fevzi kızını isteyen iki delikanlıya karşı bir açık artırma sistemi kurar ve kızı Fatma’yı 450 Bin TL başlık parası ile Alâeddin’e verir. Ali, bir akşam Fatma’yı, Alâeddin’inin arabası ile yayla evine kaçırır. Bundan sonra Fatma, Ali’den imam nikahının kıyılmasını ister. Ali köyden imamı da kaçırır. İmam iki tane şahit lazım der.

Ali bu sefer köyün davulcu ve zurnacısını kaçırır. Fatma bu sefer annesinin de yanında olmasını ister. Ali hem kendi annesini hem de Fatma’nın annesini kaçırır. Anneler geldiğinde resmi nikah isterler. Ali bu sefer nikah memurunu kaçırır. Nikah memuru geldiğinde anneler halay çekmek ister ama kalabalık yoktur derler. Ali köylünün çoğunu kaçırır. Artık herkes halay çekip eğlenirken Fevzi ve Alâeddin düğünü basar. Jandarma gelip Alâeddin’i dolandırıcılıktan yakalar. Fevzi ise kızını Ali’ye vermeye razı olur.

<p><strong>GELİN HALAYI OYUNCULARI</strong></p> <p>* Tuğba Melis Türk,</p> <p>* Halil İbrahim Kurum, </p> <p>* Faik Ergin, </p> <p>* Selahattin Taşdöğen, </p> <p>* Binnur Şerbetçioğlu, </p> <p>* Cem Cücenoğlu, </p> <p>* Metin Keçeci, </p> <p>* Aydan Burhan </p>

GELİN HALAYI OYUNCULARI

* Tuğba Melis Türk,

* Halil İbrahim Kurum, 

* Faik Ergin, 

* Selahattin Taşdöğen, 

* Binnur Şerbetçioğlu, 

* Cem Cücenoğlu, 

* Metin Keçeci, 

* Aydan Burhan 

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