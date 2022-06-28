Türkler Çıldırmış Olmalı filmi konusu nedir? Türkler Çıldırmış Olmalı oyuncuları kimler?

cumhuriyet.com.tr
28 Haziran 2022 Salı, 17:37
<p>Türkler Çıldırmış Olmalı Teknesiyle dünya turuna çıkan Türkiye'nin en zengin ve ünlü Türk işadamını kaçıran Somalili korsanlara karşı Türkiye’den gönderilen özel ekibin maceralarının anlatıldığı filmin yönetmenliğini ve senaryosunu Murat Aslan'ın yazdığı ve başrollerde Peker Açıkalın ve Önder Açıkbaş'ın yer aldığı macera, komedi ve aksiyon filmi.</p> <p>Komedi türündeki 'Türkler Çıldırmış Olmalı' isimli film izleyicileri kahkahalara boğarak, keyifli anlar yaşatıyor.</p> <p>İşte Türkler Çıldırmış Olmalı filmi hakkında tüm ayrıntılar...</p>

Türkler Çıldırmış Olmalı Teknesiyle dünya turuna çıkan Türkiye'nin en zengin ve ünlü Türk işadamını kaçıran Somalili korsanlara karşı Türkiye’den gönderilen özel ekibin maceralarının anlatıldığı filmin yönetmenliğini ve senaryosunu Murat Aslan'ın yazdığı ve başrollerde Peker Açıkalın ve Önder Açıkbaş'ın yer aldığı macera, komedi ve aksiyon filmi.

Komedi türündeki 'Türkler Çıldırmış Olmalı' isimli film izleyicileri kahkahalara boğarak, keyifli anlar yaşatıyor.

İşte Türkler Çıldırmış Olmalı filmi hakkında tüm ayrıntılar...

<p><strong>KONUSU</strong></p> <p>Türkiye'nin en varlıklı işadamı ailesi ile bir dünya seyahati yapacaktır. Ne yazık ki Güney Afrika açıklarında başlarına talihsiz bir bela gelir. Somalili korsanlar tarafından esir alınırlar. Korsanlar işadamı için Türkiye'den yüklü miktarda fidye istemektedir. Türk Hükümeti de işadamının kurtarılması için askeri bir tim gönderilmesine karar verir. Ancak bir diplomatın önerisi dikkate alınarak uluslararası ilişkilerin hassas dengesi sebebi ile bu iş için resmi bir tim değil de "Her Türk asker doğar" sözünden yola çıkarak yasadışı bir tim oluşturulur. Hükümlülerden oluşan ve şartlı tahliye anlaşması yapılan bu timde; Hanutçuluk yapan dolandırıcı Kuru Kadir, elektronik mühendisi ancak korsan CD basmaktan sabıkalı Korsan Ercüment, sokaklarda büyümüş, tek derdi ünlü bir şarkıcı olmak isteyen, düğün şarkıcısı Kirli Şahin, korkak kumarcı Kadırgalı Sarı Recep, kuru sıkı tabancaların namlularını delerek gerçek tabancaya çevirip satmaktan hüküm giyen Laz Mahmut, Başbakan dahil birçok üst düzey bürokratı dolandıran Mahsun Güler ve uluslararası birçok terör operasyonunu başarı ile yönetmiş ancak bir sebeple hapishaneye düşmüş Albay Mehmet Kara vardır. </p>

KONUSU

Türkiye'nin en varlıklı işadamı ailesi ile bir dünya seyahati yapacaktır. Ne yazık ki Güney Afrika açıklarında başlarına talihsiz bir bela gelir. Somalili korsanlar tarafından esir alınırlar. Korsanlar işadamı için Türkiye'den yüklü miktarda fidye istemektedir. Türk Hükümeti de işadamının kurtarılması için askeri bir tim gönderilmesine karar verir. Ancak bir diplomatın önerisi dikkate alınarak uluslararası ilişkilerin hassas dengesi sebebi ile bu iş için resmi bir tim değil de "Her Türk asker doğar" sözünden yola çıkarak yasadışı bir tim oluşturulur. Hükümlülerden oluşan ve şartlı tahliye anlaşması yapılan bu timde; Hanutçuluk yapan dolandırıcı Kuru Kadir, elektronik mühendisi ancak korsan CD basmaktan sabıkalı Korsan Ercüment, sokaklarda büyümüş, tek derdi ünlü bir şarkıcı olmak isteyen, düğün şarkıcısı Kirli Şahin, korkak kumarcı Kadırgalı Sarı Recep, kuru sıkı tabancaların namlularını delerek gerçek tabancaya çevirip satmaktan hüküm giyen Laz Mahmut, Başbakan dahil birçok üst düzey bürokratı dolandıran Mahsun Güler ve uluslararası birçok terör operasyonunu başarı ile yönetmiş ancak bir sebeple hapishaneye düşmüş Albay Mehmet Kara vardır. 

<p>Bir hafta gibi kısa bir sürede operasyon için bu ekibi eğitmek, timin liderleri Albay Mehmet Kara ve onun güzelliği kadar sertliği ve disiplini ile de tanınan kızı, yüzbaşı Asena'ya düşer. Eğitimden sonra Somali'ye bırakılan ekip Somalili korsanlar ve Afrikalı yerliler ile mücadele ederler. Aslında bir yolunu bulup Afrika'dan kaçmayı düşünen ekip, Fahri Bey ve ailesi için istenen iki yüz milyon dolarlık fidyeyi duyunca fikir değiştirir. Artık tek bir amaçları vardır; Türkiye'nin en zengin işadamı ve ailesini kurtarıp yüklüce bahşiş almak. Afrika yerli kabilesinin şamanı eski uzman çavuş da onlara bu maceralarında yardımcı olacaktır. Bu arada Somalili korsanların lideri Adbul Hasbi Aden'de, Türk işadamı Fahri Bayer'in ve eşi Şenay Bayer'in kızları Tuğçe'ye aşık olur.</p>

Bir hafta gibi kısa bir sürede operasyon için bu ekibi eğitmek, timin liderleri Albay Mehmet Kara ve onun güzelliği kadar sertliği ve disiplini ile de tanınan kızı, yüzbaşı Asena'ya düşer. Eğitimden sonra Somali'ye bırakılan ekip Somalili korsanlar ve Afrikalı yerliler ile mücadele ederler. Aslında bir yolunu bulup Afrika'dan kaçmayı düşünen ekip, Fahri Bey ve ailesi için istenen iki yüz milyon dolarlık fidyeyi duyunca fikir değiştirir. Artık tek bir amaçları vardır; Türkiye'nin en zengin işadamı ve ailesini kurtarıp yüklüce bahşiş almak. Afrika yerli kabilesinin şamanı eski uzman çavuş da onlara bu maceralarında yardımcı olacaktır. Bu arada Somalili korsanların lideri Adbul Hasbi Aden'de, Türk işadamı Fahri Bayer'in ve eşi Şenay Bayer'in kızları Tuğçe'ye aşık olur.

<p><strong>OYUNCULAR</strong></p> <p>* Zeynep Beşerler</p> <p>* Ruhi Sarı</p> <p>* Erdal Tosun</p> <p>* Kadir Çöpdemir</p> <p>* Peker Açıkalın</p> <p>* Burhan Öcal</p> <p>* Önder Açıkbaş</p> <p>* Erdem Akakçe</p>

OYUNCULAR

* Zeynep Beşerler

* Ruhi Sarı

* Erdal Tosun

* Kadir Çöpdemir

* Peker Açıkalın

* Burhan Öcal

* Önder Açıkbaş

* Erdem Akakçe

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