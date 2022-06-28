Belalı Karakol filmi konusu nedir? Belalı Karakol filmi oyuncuları kimler?

Belalı Karakol, Joe Carnahan tarafından yönetilen ve McLeod ile Mark Williams'ın bir hikayesine dayanan Kurt McLeod ve Carnahan tarafından yazılan 2021 Amerikan aksiyon gerilim filmi. Filmde Gerard Butler, Frank Grillo ve Alexis Louder rol alıyor. Bir tetikçi, acemi bir polis ve bir dolandırıcı arasında savaş alanına dönüşen küçük bir kasaba polis karakolunda geçiyor.

Belalı Karakol, 10 Eylül 2021'de STXfilms tarafından Birleşik Krallık'ta ve Open Road Films tarafından 17 Eylül 2021'de Amerika Birleşik Devletleri'nde piyasaya sürüldü. Eleştirmenlerden genel olarak olumlu eleştiriler aldı.

İşte Belalı Karakol hakkında tüm ayrıntılar..