Belalı Karakol filmi konusu nedir? Belalı Karakol filmi oyuncuları kimler?
Belalı Karakol, Joe Carnahan tarafından yönetilen ve McLeod ile Mark Williams'ın bir hikayesine dayanan Kurt McLeod ve Carnahan tarafından yazılan 2021 Amerikan aksiyon gerilim filmi. Filmde Gerard Butler, Frank Grillo ve Alexis Louder rol alıyor. Bir tetikçi, acemi bir polis ve bir dolandırıcı arasında savaş alanına dönüşen küçük bir kasaba polis karakolunda geçiyor.
Belalı Karakol, 10 Eylül 2021'de STXfilms tarafından Birleşik Krallık'ta ve Open Road Films tarafından 17 Eylül 2021'de Amerika Birleşik Devletleri'nde piyasaya sürüldü. Eleştirmenlerden genel olarak olumlu eleştiriler aldı.
İşte Belalı Karakol hakkında tüm ayrıntılar..
BELALI KARAKOL FİLMİ KONUSU
Dolandırıcı ve tamirci Teddy Murretto, Nevada'daki bir kumarhaneden çok da uzak olmayan bir yerde bozulan, çalıntı işaretsiz bir polis arabasında kaçaktır. Kumarhanenin dışındaki bir arbedenin ortasında Murretto, çaylak polis memuru Valerie Young'ı hapse atmak ve onu takipçilerinden korumak için yumruklar. Bu takipçilerden biri, tetikçi Bob Viddick, sarhoş numarası yaparak ve Murretto'nun terk ettiği ve iki eyalet polisi tarafından araştırılan polis arabasına bir araba çarparak kendisini aynı küçük kasaba hapishanesine hapseder.
Murretto ve Viddick ayrı hücrelere yerleştirilir ve başlangıçta Viddick'in Murretto'yu öldürme planını engeller. Ancak Viddick, istasyonun girişine küçük bir yangın çıkaran cihaz yerleştirir ve bu cihaz tutuşup yangın alarmı çaldığında, kafa karışıklığından yararlanır. Viddick, hücresini paylaşan sarhoş bir adamı dövüyor ve polis çavuşunu etkisiz hale getirerek silahını çalıyor. Young onun sözünü kesip hücresine geri götürdüğünde Murretto'yu öldürmek üzeredir.
Gerçeği bulmaya kararlı olan Young, sonunda Murretto'nun hikayesini açıklamasını sağlar: Nevada kumarhanesinde bir mafya patronu için çalışıyordur ve eyalet başsavcısı William Fenton'ı satın almaya çalışır. Fenton işbirliği yapmadığında ve vahşice öldürüldüğünde, Murretto ile konuşmalarını kaydettiği ortaya çıkar. Murretto kendi derisini kurtarmak için FBI ile çalışmayı kabul eder ve bu da mafya patronunun peşinden kiralık katiller göndermesine yol açar.
Murretto ve Viddick tehditler savururken, polis karakoluna yeni bir katil girer: Murretto'yu öldürmek için kiralanan ikinci bir tetikçi olan Anthony Lamb. Bir buket balonla karakola girerken, birkaç polis memurunu hızla öldürür. Young, katliamı keşfeder ve kurşun geçirmez camın arkasına Murretto ve Viddick'in bulunduğu hücrelere çekilir. Bir mermi yağmurunda, Young'ın kendi mermilerinden biri sekerek onu karnına vurur. Kanıt dolabından uyuşturucu çalan ve Lamb'in ateş açma çılgınlığı sırasında çavuşu öldüren rüşvetçi polis memuru Huber, Young'a ihanetini ortaya çıkarır ve tutma hücrelerinin duvarını kırmaya çalışırken Lamb ile güçlerini birleştirir.
Murretto ve Viddick, hücrelerinin anahtarları için Young'a başvurur. Murretto, Young'ı, Viddick'i dehşete düşürecek şekilde, onun için bir tıbbi kit ile geri döneceği vaadi ile anahtarları vermeye ikna etmeyi başarır. Young, Huber ve Lamb'in peşine düşmesi için onu serbest bırakır. Young'ın iki subay arkadaşı, onu ve Huber'i duvarı kırmaya çalışırken yakaladıktan sonra Lamb tarafından vurulurken, Murretto olay yerine gelir ve Lamb ve Huber'a saldırır. Buharla dolu bir duş odasında Lamb, kendisi Murretto tarafından takip edilirken yanlışlıkla Huber'ı vurur. Bu arada Viddick ortaya çıkar (nihayet Young'ı da onu serbest bırakmaya ikna eder), Lamb'i bıçaklar ve Murretto'ya Lamb'i öldürme ve eski ve oğlunun ölümünün intikamını alma şansı sunar. Murretto bunun yerine hem Viddick'i hem de Lamb'i vurur. Murretto, Young'ı kontrol etmek için görünüşte tutma hücrelerinin hırpalanmış kapılarına geri döner, ancak bunun yerine tüm istasyonu ateşe vermek ve olay yerinden ayrılmak, gerçek doğasını ortaya çıkarmak amacıyla tüm odaya benzin döker.
Murretto tam ayrılmak üzereyken, bu arada onun kurşun yarasına müdahale eden Young ile karşı karşıya kalır. Onu hücresine geri koymakla tehdit eder, ancak Murretto bir benzin şişesini tekmeler ve ateş ederek yeri ateşe veriyor. Young, Murretto ile yoğun bir silahlı çatışmaya girer ve nihayet onu vurmak üzereyken, başka bir yozlaşmış polis (Fenton davasında soruşturma görevlisi olan Dedektif Deena Schier) gelip onu vurur. Deena derhal Viddick tarafından vurulur ve daha sonra sözleşmesini tamamlamak için Murretto'yu da vurur. Daha sonra Viddick, Young'a “bırakmasını” tavsiye ederken dışarıda güvenliğine yardım eder ve ardından bir polis arabasına biner.
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