Şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, Mehmet Ali Erbil hakkında cinsel saldırı suçlamasında bulunmuş, sosyal medyadan Mehmet Ali Erbil'in evdeki hizmetlisine 'tecavüz' ettiğini iddia etmişti. Sayan, "Tuğba ile evliyken evdeki hizmetli kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişimin kirli olduğu doğrudur. Dahası var bence işine bak ruhunu arındır" ifadelerini kullanmıştı.
Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan'ın bu iddialarına yönelik Instagram hesabından, "Ben Mehmet Ali Erbil, hepinizin bildiği tanıdığı. Evet sınırı aştım, hata yaptım, sitem edeyim derken kontrolü kaybettim. Üzgünüm, amacım kimsenin onuruna zarar vermek değildi, hele ki tarih kadar eski bir dosta karşı böyle bir niyetim asla olamaz. Ama sizler şunu da biliyorsunuz ki ben 2 yıldır ölümün kıyısında yaşıyorum; doktorlarım zaten tüm çevremi istemsiz hezeyanlarım olabileceği konusunda uyardılar. Şimdi soruyorum; ben bir hata yaptıysam bunun karşılığı iftira mı olmalıydı? Yakışmadı. Siz de sormadınız mı, madem böyle birşey vardı, niye sustun diye? Her neyse benim alnım ak ve kendi payıma düşeni yaptım. Herkes de kendine yakışanı yapsın..." açıklamasında bulunmuştu.
Seren Serengil ise Seda Sayan ile Mehmet Ali Erbil, kavgasına dahil olarak Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.
Snob Magazin'in haberine göre Mehmet Ali Erbil'e Instagram'dan destek mesajı atan Seren Serengil yaptığı paylaşımda, "Mehmet Ali, seni üzeni üzerim. Hele pavyondan çıkıp, yemediği halt kalmamış, zamanında zengin iş adamlarına kadın ayarlayan peşkeş çekenleri hiç affetmem. Sana attıkları iftirayı onlar ispat edemezler ama bende bu arsızların tapeleri var. Sana bir laf daha ederlerse onları yayınlarım" ifaderini kullandı.
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