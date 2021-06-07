Başkan Ahmet Nur Çebi, yaptığı birçok açıklamada Sergen Yalçın ile yeniden anlaşma konusunda olumlu olduklarını birçok kez dile getirmişti. Son olarak Sergen Yalçın konusunda taraftarların tedirginliğinin olduğu yönündeki bir soruyu yanıtlayan Çebi, şunları söylemişti: "Niye tedirgin olsunlar? Beşiktaş'ın başkanı gider başka başkanı gelir. Futbolcular gider futbolcular gelir, hocalar gider hocalar gelir. Söz konusu Beşiktaş’tır. En büyük Beşiktaş’tır. Büyük olan Beşiktaş’ın taraftarıdır. Hiç tedirgin olmasınlar. Her dönem Beşiktaş kendi kıymetini yukarı çıkaracak insanlarla beraber olacaktır."
Beşiktaş'a Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası kazandıran Sergen Yalçın, uzun vadeli kontratlara inanmadığını her fırsatta dile getirdi. Şampiyonluk sonrası TV'lere konuşan Yalçın, "Ben kontrata değil başarıya güvenirim. Benim başarı korur" demişti. Yani Yalçın, başarısız olunduğunda geçmişin hemen unulacaını ve dolayısıya uzun vadeli sözleşmelerin bir işe yaramayacağını savunuyor.
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