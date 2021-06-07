<p>Sezonu çifte kupayla bitiren Beşiktaş'ın, teknik direktör Sergen Yalçın ile yeni sözleşmeyi ne zaman imzalayacakları son dönemde siyah-beyazlı taraftarların en merak ettiği konu.</p>
1

Sezonu çifte kupayla bitiren Beşiktaş'ın, teknik direktör Sergen Yalçın ile yeni sözleşmeyi ne zaman imzalayacakları son dönemde siyah-beyazlı taraftarların en merak ettiği konu.

<p>Başkan Ahmet Nur Çebi, yaptığı birçok açıklamada Sergen Yalçın ile yeniden anlaşma konusunda olumlu olduklarını birçok kez dile getirmişti. Son olarak Sergen Yalçın konusunda taraftarların tedirginliğinin olduğu yönündeki bir soruyu yanıtlayan Çebi, şunları söylemişti: "Niye tedirgin olsunlar? Beşiktaş'ın başkanı gider başka başkanı gelir. Futbolcular gider futbolcular gelir, hocalar gider hocalar gelir. Söz konusu Beşiktaş’tır. En büyük Beşiktaş’tır. Büyük olan Beşiktaş’ın taraftarıdır. Hiç tedirgin olmasınlar. Her dönem Beşiktaş kendi kıymetini yukarı çıkaracak insanlarla beraber olacaktır."</p>
2

Başkan Ahmet Nur Çebi, yaptığı birçok açıklamada Sergen Yalçın ile yeniden anlaşma konusunda olumlu olduklarını birçok kez dile getirmişti. Son olarak Sergen Yalçın konusunda taraftarların tedirginliğinin olduğu yönündeki bir soruyu yanıtlayan Çebi, şunları söylemişti: "Niye tedirgin olsunlar? Beşiktaş'ın başkanı gider başka başkanı gelir. Futbolcular gider futbolcular gelir, hocalar gider hocalar gelir. Söz konusu Beşiktaş’tır. En büyük Beşiktaş’tır. Büyük olan Beşiktaş’ın taraftarıdır. Hiç tedirgin olmasınlar. Her dönem Beşiktaş kendi kıymetini yukarı çıkaracak insanlarla beraber olacaktır."

<p>Beşiktaş'a Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası kazandıran Sergen Yalçın, uzun vadeli kontratlara inanmadığını her fırsatta dile getirdi. Şampiyonluk sonrası TV'lere konuşan Yalçın, "Ben kontrata değil başarıya güvenirim. Benim başarı korur" demişti. Yani Yalçın, başarısız olunduğunda geçmişin hemen unulacaını ve dolayısıya uzun vadeli sözleşmelerin bir işe yaramayacağını savunuyor.&nbsp;&nbsp;</p>
3

Beşiktaş'a Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası kazandıran Sergen Yalçın, uzun vadeli kontratlara inanmadığını her fırsatta dile getirdi. Şampiyonluk sonrası TV'lere konuşan Yalçın, "Ben kontrata değil başarıya güvenirim. Benim başarı korur" demişti. Yani Yalçın, başarısız olunduğunda geçmişin hemen unulacaını ve dolayısıya uzun vadeli sözleşmelerin bir işe yaramayacağını savunuyor.  

<p>NTVSPOR'un haberine göre Beşiktaş, Sergen Yalçın'a 3 yıl sözleşme teklif ederken Sergen Yalçın 1 yıllık sözleşme imzalamak istiyor.&nbsp;</p>
4

NTVSPOR'un haberine göre Beşiktaş, Sergen Yalçın'a 3 yıl sözleşme teklif ederken Sergen Yalçın 1 yıllık sözleşme imzalamak istiyor. 

<p>Takımdan gönderilmesini istediği ve transfer talebinde bulunduğu oyuncuları yönetime aktaracak 48 yaşındaki çalıştırcı, 1 yıl daha siyah beyazlı takımında görev yapmaya hazırlanıyor.</p>
5

Takımdan gönderilmesini istediği ve transfer talebinde bulunduğu oyuncuları yönetime aktaracak 48 yaşındaki çalıştırcı, 1 yıl daha siyah beyazlı takımında görev yapmaya hazırlanıyor.

<p>Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başında çıktığı 59 maçta 39 galibiyet 7 beraberlik 13 mağlubiyet aldı.&nbsp;</p>
6

Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başında çıktığı 59 maçta 39 galibiyet 7 beraberlik 13 mağlubiyet aldı. 

Video Haberler