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Başkan Ahmet Nur Çebi, yaptığı birçok açıklamada Sergen Yalçın ile yeniden anlaşma konusunda olumlu olduklarını birçok kez dile getirmişti. Son olarak Sergen Yalçın konusunda taraftarların tedirginliğinin olduğu yönündeki bir soruyu yanıtlayan Çebi, şunları söylemişti: "Niye tedirgin olsunlar? Beşiktaş'ın başkanı gider başka başkanı gelir. Futbolcular gider futbolcular gelir, hocalar gider hocalar gelir. Söz konusu Beşiktaş’tır. En büyük Beşiktaş’tır. Büyük olan Beşiktaş’ın taraftarıdır. Hiç tedirgin olmasınlar. Her dönem Beşiktaş kendi kıymetini yukarı çıkaracak insanlarla beraber olacaktır."