Serra Arıtürk kimdir, aslen nereli, kaç yaşında?

cumhuriyet.com.tr
19 Nisan 2022 Salı, 17:36
<p><strong>Serra Arıtürk,</strong> <em>22 Haziran 1998</em> tarihinde<strong> İstanbul’da</strong> dünyaya geldi.<br></p>

Serra Arıtürk, 22 Haziran 1998 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi.

<p>Gitar konusunda en büyük eğitimini <strong>Hüsrev İsfendiyaroğlu'ndan</strong> aldı.<br></p>

Gitar konusunda en büyük eğitimini Hüsrev İsfendiyaroğlu'ndan aldı.

<p>Şarkı söylemeye başladıktan sonra <strong>Boğaziçi Caz Korosu</strong> ekibinde yer almaya başladı.<br></p>

Şarkı söylemeye başladıktan sonra Boğaziçi Caz Korosu ekibinde yer almaya başladı.

<p>Liseyi <em>Özel Denizatı Anadolu Lisesi’nde</em> tamamladı.<br></p>

Liseyi Özel Denizatı Anadolu Lisesi’nde tamamladı.

<p><em>Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesini</em> kazandı.<br></p>

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesini kazandı.

<p>2019 yılında <strong>"Kendimi Bilmeden"</strong> adlı şarkısını yayımladı.&nbsp;<br></p><p>Arıtürk, aynı zamanda <strong>Amy Winehouse</strong> destekçisi olarak biliniyor.<br data-mce-bogus="1"></p>

2019 yılında "Kendimi Bilmeden" adlı şarkısını yayımladı. 

Arıtürk, aynı zamanda Amy Winehouse destekçisi olarak biliniyor.

<p>2021 yılında ise <em>Kanal D'de</em> yayımlanan<strong> Aşkın Tarifi</strong> adlı dizide başrol oyuncusu olarak yer aldı.<br></p>

2021 yılında ise Kanal D'de yayımlanan Aşkın Tarifi adlı dizide başrol oyuncusu olarak yer aldı.

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