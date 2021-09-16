Şeyma Subaşı, Türkiye'yi terk ediyor

cumhuriyet.com.tr
16 Eylül 2021 Perşembe, 12:14
<p>Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, Youtube hesabından yaklaşık 14 dakika süren tek bir video yayınlayarak aldığı radikal kararları açıkladı.</p>

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, Youtube hesabından yaklaşık 14 dakika süren tek bir video yayınlayarak aldığı radikal kararları açıkladı.

<p>Bodrum'da aile tatili yaptıklarını belirten Şeyma Subaşı, anne ve babasının erkek arkadaşı Mohammed Elsaloussi'yi çok sevdiğini ve iyi anlaştıklarını söyledi. ''İsteme oldu aslında. Mohammed Elsaloussi beni ailemden istedi'' diyen Subaşı, Bodrum'da daha fazla yakınlaştıklarını ifade etti.</p>

Bodrum'da aile tatili yaptıklarını belirten Şeyma Subaşı, anne ve babasının erkek arkadaşı Mohammed Elsaloussi'yi çok sevdiğini ve iyi anlaştıklarını söyledi. ''İsteme oldu aslında. Mohammed Elsaloussi beni ailemden istedi'' diyen Subaşı, Bodrum'da daha fazla yakınlaştıklarını ifade etti.

<p>Esprili bir dille, ''Herkes evlilik ne zaman diye soruyor. Evlilik kadar kafanıza taş düşsün" diyen Subaşı, ''Belki de evlendik. Nereden biliyorsunuz?'' diyerek evliliğe bu kadar anlam yüklemenin mantıklı olmadığını ima etti. Düğün ile ilgili de açıklama yapan Subaşı, düğünü önce Ibiza'da yapmayı düşündüklerini ancak çok fazla acele etmemek için iptal etme kararı aldıklarını söyledi.<br></p>

Esprili bir dille, ''Herkes evlilik ne zaman diye soruyor. Evlilik kadar kafanıza taş düşsün" diyen Subaşı, ''Belki de evlendik. Nereden biliyorsunuz?'' diyerek evliliğe bu kadar anlam yüklemenin mantıklı olmadığını ima etti. Düğün ile ilgili de açıklama yapan Subaşı, düğünü önce Ibiza'da yapmayı düşündüklerini ancak çok fazla acele etmemek için iptal etme kararı aldıklarını söyledi.

<p><strong>"DÜNYADAKİ HERKES DÜĞÜNÜMÜZÜ KONUŞACAK"</strong></p><p>Düğünü nerede yapacaklarını bilmediğini ifade eden Subaşı, ''Mohammed Elsaloussi bana, 'Sana öyle bir düğün yapacağım ki bir sene boyunca dünyadaki herkes bizim düğünümüzü konuşacak' dedi'' şeklinde konuştu.</p>

"DÜNYADAKİ HERKES DÜĞÜNÜMÜZÜ KONUŞACAK"

Düğünü nerede yapacaklarını bilmediğini ifade eden Subaşı, ''Mohammed Elsaloussi bana, 'Sana öyle bir düğün yapacağım ki bir sene boyunca dünyadaki herkes bizim düğünümüzü konuşacak' dedi'' şeklinde konuştu.

<p>Böyle şeylere hiç gerek olmadığını ve sakin bir düğün yapmak istediğini söyleyen Subaşı, ''Öyle bir hırsım yok arkadaşlar. Öyle zannediyorsunuz ama sıfır aslında. Ama Mohammed Elsaloussi heyecanlı, ben de heyecanlıyım. Nerede olacağını bilmiyorum ama Türkiye'de olacağını sanmıyorum, Ibiza'da da olmayacak. Belki bir Mısır düğünü olabilir'' dedi.<br></p>

Böyle şeylere hiç gerek olmadığını ve sakin bir düğün yapmak istediğini söyleyen Subaşı, ''Öyle bir hırsım yok arkadaşlar. Öyle zannediyorsunuz ama sıfır aslında. Ama Mohammed Elsaloussi heyecanlı, ben de heyecanlıyım. Nerede olacağını bilmiyorum ama Türkiye'de olacağını sanmıyorum, Ibiza'da da olmayacak. Belki bir Mısır düğünü olabilir'' dedi.

<p><strong>"MIAMI'YE TAŞINACAĞIM"</strong></p><p>Bir ay sonra Miami'ye taşınacağını duyuran Şeyma Subaşı, kızı Melisa'nın İstanbul'da okuyacağını ve bu nedenle onu görmek için her ay Miami ve İstanbul arasında mekik dokuyacağını belirtti. Subaşı, bu yıl Melisa'yı Miami'ye götüremeyeceğini ancak gelecek yıl götürebileceğini de sözlerine ekledi.</p>

"MIAMI'YE TAŞINACAĞIM"

Bir ay sonra Miami'ye taşınacağını duyuran Şeyma Subaşı, kızı Melisa'nın İstanbul'da okuyacağını ve bu nedenle onu görmek için her ay Miami ve İstanbul arasında mekik dokuyacağını belirtti. Subaşı, bu yıl Melisa'yı Miami'ye götüremeyeceğini ancak gelecek yıl götürebileceğini de sözlerine ekledi.

<p><strong>"TÜRKİYE'DE YAŞAMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"</strong></p><p>Sevgilisi Mohammed Elsaloussi'nin gittikleri her ülkede ev almak istediğini belirten Subaşı, Türkiye'de yaşamayı düşünmediğini açıkladı. Elsaloussi'nin İstanbul'u çok sevdiği için burada da bir ev alabileceklerini söyleyen Subaşı, böylece Miami'den İstanbul'a geldiklerinde birlikte yaşayabileceklerini ifade etti.<br></p>

"TÜRKİYE'DE YAŞAMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

Sevgilisi Mohammed Elsaloussi'nin gittikleri her ülkede ev almak istediğini belirten Subaşı, Türkiye'de yaşamayı düşünmediğini açıkladı. Elsaloussi'nin İstanbul'u çok sevdiği için burada da bir ev alabileceklerini söyleyen Subaşı, böylece Miami'den İstanbul'a geldiklerinde birlikte yaşayabileceklerini ifade etti.

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