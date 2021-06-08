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Sevgilisi Mohammed Alsaloissi'nin dolandırıcı olduğu iddialarına ilişkin Hürriyet'e açıklamalarda bulunan Şeyma Subaşı, "Yazılanlar saçma. Babası, mirasından payına düşen parayı buna vermiş. Mohammed parayla oynamasını iyi biliyor. Adamı dolandırıcı yaptınız, nasıl bir şey bu! O çok akıllı, nereye yatırım yapacağını biliyor. Pasaport olayı da şöyle; Mohammed’in 7 tane soyadı var. Amerika’da yaşadığı için ‘Mohammed Alsaloussi’yi kullanıyor" dedi.