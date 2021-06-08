<p>Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi hakkında sosyal medyada ortaya atılan dolandırıcılık iddialarına yanıt verdi</p>
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Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi hakkında sosyal medyada ortaya atılan dolandırıcılık iddialarına yanıt verdi

<p>Şeyma Subaşı’nın evlenmeye hazırlandığı Mohammed Alsaloussi’nin aslında milyarder değil dolandırıcı olduğu, sahte isim kullandığı, babasının da bir şirkette pazarlama müdürü olarak çalıştığı öne sürüldü.</p>
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Şeyma Subaşı’nın evlenmeye hazırlandığı Mohammed Alsaloussi’nin aslında milyarder değil dolandırıcı olduğu, sahte isim kullandığı, babasının da bir şirkette pazarlama müdürü olarak çalıştığı öne sürüldü.

<p>Sevgilisi Mohammed Alsaloissi'nin dolandırıcı olduğu iddialarına ilişkin Hürriyet'e açıklamalarda bulunan Şeyma Subaşı, "<strong>Yazılanlar saçma. Babası, mirasından payına düşen parayı buna vermiş. Mohammed parayla oynamasını iyi biliyor. Adamı dolandırıcı yaptınız, nasıl bir şey bu! O çok akıllı, nereye yatırım yapacağını biliyor. Pasaport olayı da şöyle; Mohammed’in 7 tane soyadı var. Amerika’da yaşadığı için ‘Mohammed Alsaloussi’yi kullanıyor</strong>" dedi.</p>
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Sevgilisi Mohammed Alsaloissi'nin dolandırıcı olduğu iddialarına ilişkin Hürriyet'e açıklamalarda bulunan Şeyma Subaşı, "Yazılanlar saçma. Babası, mirasından payına düşen parayı buna vermiş. Mohammed parayla oynamasını iyi biliyor. Adamı dolandırıcı yaptınız, nasıl bir şey bu! O çok akıllı, nereye yatırım yapacağını biliyor. Pasaport olayı da şöyle; Mohammed’in 7 tane soyadı var. Amerika’da yaşadığı için ‘Mohammed Alsaloussi’yi kullanıyor" dedi.

<p>Hakkındaki dolandırıcılık iddialarıyla ilgili konuşan Mohammed Alsaloissi ise “<strong>Hayatımda böyle aptalca haberler görmedim. Ben adımı değiştirmedim.7 soyadım var. Mısır pasaportumda hepsi yazıyor ama Fransa pasaportumda adım Mohammed Alsaloussi"</strong> diyerek tepki gösterdi.</p><p>&nbsp;</p>
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Hakkındaki dolandırıcılık iddialarıyla ilgili konuşan Mohammed Alsaloissi ise “Hayatımda böyle aptalca haberler görmedim. Ben adımı değiştirmedim.7 soyadım var. Mısır pasaportumda hepsi yazıyor ama Fransa pasaportumda adım Mohammed Alsaloussi" diyerek tepki gösterdi.

 

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