Şişli’de konser sonrası eğlence caddeye taştı, polis müdahale etti

Harbiye Küçükçiftlik Park’ta cuma akşamı yerli ve yabancı 5 sanatçının sahne aldığı konsere, binlerce kişi katıldı. Saat 23.45 sıralarında sona eren konserden çıkan yaklaşık 200 kişilik grup, sokakta dans ederek eğlenmeye devam etti.