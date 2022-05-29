Şişli’de konser sonrası eğlence caddeye taştı, polis müdahale etti

DHA
29 Mayıs 2022 Pazar, 11:43
<p>Harbiye Küçükçiftlik Park’ta cuma akşamı  yerli ve yabancı 5 sanatçının sahne aldığı konsere, binlerce kişi katıldı. Saat 23.45 sıralarında sona eren konserden çıkan yaklaşık 200 kişilik grup, sokakta dans ederek eğlenmeye devam etti.</p>

Harbiye Küçükçiftlik Park’ta cuma akşamı  yerli ve yabancı 5 sanatçının sahne aldığı konsere, binlerce kişi katıldı. Saat 23.45 sıralarında sona eren konserden çıkan yaklaşık 200 kişilik grup, sokakta dans ederek eğlenmeye devam etti.

<p>Yoldan geçen araçların önünü kesen grup, Kadırgalar Caddesi Nişantaşı yönünü trafiğe kapattı. Yol kenarında park halindeki otomobilden yüksek sesle müzik açan gruptakiler yaklaşık bir saat eğlendi. </p>

Yoldan geçen araçların önünü kesen grup, Kadırgalar Caddesi Nişantaşı yönünü trafiğe kapattı. Yol kenarında park halindeki otomobilden yüksek sesle müzik açan gruptakiler yaklaşık bir saat eğlendi. 

<p>Sokaktaki eğlence nedeniyle uzun araç trafiği oluştu. Bu sırada bazı sürücüler korna çalarak tepki gösterdi.</p>

Sokaktaki eğlence nedeniyle uzun araç trafiği oluştu. Bu sırada bazı sürücüler korna çalarak tepki gösterdi.

<p>İhbar üzerine gelen çevik kuvvet polisleri, grubu uyararak eğlenceyi sonlandırdı.</p>

İhbar üzerine gelen çevik kuvvet polisleri, grubu uyararak eğlenceyi sonlandırdı.

<p>Grubun dağılması ile trafik normale döndü.</p>

Grubun dağılması ile trafik normale döndü.

Şişli konser İstanbul

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