Sivas-Ankara karayolunda feci kaza: 6 yaralı

26 Eylül 2021 Pazar, 22:32
<p>Edinilen bilgiye göre kaza, Sivas-Ankara karayolu Sıcakçermik mevkiinde meydana geldi.&nbsp;</p><p>F.I. yönetimindeki 11 AAZ 434 plakalı Opel marka otomobil, Sivas'tan Ankara istikametine giderken yola çıkan domuz sürüsüne çarptı.&nbsp;</p>

Edinilen bilgiye göre kaza, Sivas-Ankara karayolu Sıcakçermik mevkiinde meydana geldi. 

F.I. yönetimindeki 11 AAZ 434 plakalı Opel marka otomobil, Sivas'tan Ankara istikametine giderken yola çıkan domuz sürüsüne çarptı. 

<p>Yoldan çıkan araç ardından karşı şeride geçerek H.A. yönetimindeki 58 AU 883 plakalı Honda marka otomobile çarptı.&nbsp;</p>

Yoldan çıkan araç ardından karşı şeride geçerek H.A. yönetimindeki 58 AU 883 plakalı Honda marka otomobile çarptı. 

<p>Kazada araçlar hurdaya döndü, araçlarda bulunan sürücüler ile S.I., G.A., G.Ç., T.Ç. yaralandı ve 4 domuz telef oldu.&nbsp;</p><p>Yaralılar ambulanslarla Sivas'taki hastanelere kaldırıldı. Yararlıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı</p>

Kazada araçlar hurdaya döndü, araçlarda bulunan sürücüler ile S.I., G.A., G.Ç., T.Ç. yaralandı ve 4 domuz telef oldu. 

Yaralılar ambulanslarla Sivas'taki hastanelere kaldırıldı. Yararlıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

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