Sivas'ta puanlar paylaşıldı | Demir Grup Sivasspor 1-1 Fenerbahçe

İKİNCİ YARI

52'nci dakikada savunmanın arkasına atılan topa Sefa hareketlendi, kaleci Berke'nin uzaklaştırmak istediği topu yeniden kapan Sivasspor etkili geldi. Ceza alanında Yatabare'nin çevirdiği topu son anda savunmada Nazım kafayla kale üzerinden dışarı gönderdi. 73'üncü dakikada Sivasspor adına sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Henrique doğrudan kaleye çok sert bir şut gönderdi. Kaleci Berke'nin müdahalesine rağmen üst direğe çarpan top ağlarla buluştu ve maçta eşitlik sağlandı. 86'ncı dakikada sağdan Henrique'nin kullandığı köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza alanı dışında Cofie'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun uzaktan sert şutunda top bir kez daha direkten oyun alanına döndü.

