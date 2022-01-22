Sivas'ta puanlar paylaşıldı | Demir Grup Sivasspor 1-1 Fenerbahçe
İLK YARI
18'inci dakikada orta alanda Serdar Dursun'un pasıyla sol kanattan Valencia topla birlikte hareketlendi. Ceza alanına girerken yerden gönderdiği topa Zajc dokundu ve kaleci Ali Şaşal'ın sağından topu filelerle buluşturarak Fenerbahçe'yi öne geçirdi. 38'inci dakikada solda İrfan Can'ın pasıyla etkili hareketlerle soldan ceza alanına giren Osayi Samuel uygun durumdaki İran Can'ı gördü. Bu oyuncunun sol ayağı ile plasesinde top üstten az farkla dışarı gitti.
İKİNCİ YARI
52'nci dakikada savunmanın arkasına atılan topa Sefa hareketlendi, kaleci Berke'nin uzaklaştırmak istediği topu yeniden kapan Sivasspor etkili geldi. Ceza alanında Yatabare'nin çevirdiği topu son anda savunmada Nazım kafayla kale üzerinden dışarı gönderdi. 73'üncü dakikada Sivasspor adına sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Henrique doğrudan kaleye çok sert bir şut gönderdi. Kaleci Berke'nin müdahalesine rağmen üst direğe çarpan top ağlarla buluştu ve maçta eşitlik sağlandı. 86'ncı dakikada sağdan Henrique'nin kullandığı köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza alanı dışında Cofie'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun uzaktan sert şutunda top bir kez daha direkten oyun alanına döndü.
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