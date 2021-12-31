Siyasi partilerden yeni yıl mesajları
Yılın son gününde, siyasi partilerden ve parti genel başkanlarından yeni yıl mesajları geldi. Kimi partiler gelecek yıldan umutlu paylaşımlar yaparken, Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi, DEVA Partisi gibi partiler ise şu ana kadar yeni yıl ilgili herhangi bir paylaşım yapmadı.
İşte siyasi partilerden yeni yıl mesajları:
"GECE GÜNDÜZ ÇALIŞTIK"
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, "Türkiye’yi hedeflerine ulaştırmak için her yıl olduğu gibi 2021 yılında da durmadık, yola devam dedik, gece gündüz çalıştık" diyerek, 2021 yılında Türkiye'de gerçekleştirilen uluslararası turnuvalar, iktidarın açıkladığı eylem planları, sosyal yardım planları ve evde bakım hizmetleri gibi icraatları paylaştı.
CHP: YETER Kİ YETER DE...
Cumhuriyet Halk Partisi, sosyal medya hesaplarından yayınladığı bir videoyu, "Yeni yılımızı, yeni kararlar güzelleştirecek. Yeter ki "yeter" de..." açıklamasıyla paylaştı. Videoda, bir babayla kızının arasında geçen "değişim" temalı konuşmanın ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir konuşması yer aldı.
"İYİ BİR DİLEK TUT TÜRKİYE'M"
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de, yeni yıl dileklerini bir video paylaşarak verdi. Videoyu Twitter hesabından, "Adil, bereketli, çevreci ve huzurlu yarınlara uyanmak için #İyiBirDilek tut Türkiye'm!" açıklamasıyla paylaştı. Videoda Türkiye'nin birçok yerinden görüntülerin yanı sıra, yeni yıla yönelik temenniler de yer aldı.
TİP: "Vardık, varız, var olacağız!"
Türkiye İşçi Partisi (TİP) de yeni yılı video ile kutladı. Videoda TİP Genel Başkanı Erkan Baş olmak üzere, partinin milletvekilleri Ahmet Şık, Barış Atay ve Sera Kadıgil'in meclis içinde ve meydanlardaki konuşmaları yer aldı. Videonun açıklamasında, "2021'de fabrikada, tarlada, sokakta, pazarda, kampüste, mecliste ve barikatta biz vardık! Emekçilerin aydınlık yarınları için 2022'de de mücadeleyi yükselteceğiz" denildi.
ÜÇ PARTİDEN ORTAK MESAJ
Türkiye Komünist Partisi (TKP), SOL Parti ve EMEP ise "2022'yi mücadele ederek kazanacağız!" notuyla ortak bir paylaşımda bulundu. 2021'i yoksulluğun, adaletsizliğin, zorbalığın derinleştiği bir yıl olarak tanımlayan üç parti, açıklamalarında, "2022'de bu karanlığı yırtıp atmak için üzerimize düşeni yapmaya kararlıyız" ifadelerine yer verdi.
"FELAKETE DÖNÜŞEN İKTİDAR..."
HDP Genel Merkezi'nin resmi Twitter hesabından atılan tweette, Eş Genel Başkanlar Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın yeni yıl mesajı paylaşıldı. "Halklarımızın yeni yılı kutlu olsun" başlıklı mesajda, "Felakete dönüşen iktidar anlayışından kurtulacağımız umuduyla, halklarımızın yeni yılı kutlu olsun!" denildi.
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