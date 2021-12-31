Siyasi partilerden yeni yıl mesajları

TİP: "Vardık, varız, var olacağız!"

Türkiye İşçi Partisi (TİP) de yeni yılı video ile kutladı. Videoda TİP Genel Başkanı Erkan Baş olmak üzere, partinin milletvekilleri Ahmet Şık, Barış Atay ve Sera Kadıgil'in meclis içinde ve meydanlardaki konuşmaları yer aldı. Videonun açıklamasında, "2021'de fabrikada, tarlada, sokakta, pazarda, kampüste, mecliste ve barikatta biz vardık! Emekçilerin aydınlık yarınları için 2022'de de mücadeleyi yükselteceğiz" denildi.