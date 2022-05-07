Siyasilerden Cumhuriyet'e yıldönümü mesajları: 'Basınımızın koca çınarı'

Yunus Nadi'nin Ulusal Bağımsızlık Savaşı'na destek olmak için Ankara'ya geçmesiyle 'Anadolu'da Yeni Gün' olarak Ankara'dan yayımlanmaya başlayan ve devamında Milli Mücadele'nin en zor döneminde kuruluşun ve kurtuluşun sesi olan asırlık çınar Cumhuriyet gazetesi, 98. yaşını kutluyor.