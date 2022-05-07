Siyasilerden Cumhuriyet'e yıldönümü mesajları: 'Basınımızın koca çınarı'

cumhuriyet.com.tr
07 Mayıs 2022 Cumartesi, 13:37
<p>Yunus Nadi'nin Ulusal Bağımsızlık Savaşı'na destek olmak için Ankara'ya geçmesiyle <strong><em>'Anadolu'da Yeni Gün'</em> </strong>olarak Ankara'dan yayımlanmaya başlayan ve devamında Milli Mücadele'nin en zor döneminde kuruluşun ve kurtuluşun sesi olan asırlık çınar <strong>Cumhuriyet gazetesi</strong>, 98. yaşını kutluyor.</p>

Yunus Nadi'nin Ulusal Bağımsızlık Savaşı'na destek olmak için Ankara'ya geçmesiyle 'Anadolu'da Yeni Gün' olarak Ankara'dan yayımlanmaya başlayan ve devamında Milli Mücadele'nin en zor döneminde kuruluşun ve kurtuluşun sesi olan asırlık çınar Cumhuriyet gazetesi, 98. yaşını kutluyor.

<p>Birçok siyasi isim de bugün, mücadelesini Atatürk devrimlerinin çizdiği yolda kararlılıkla sürdüren gazetemizin kuruluş yıldönümünü tebrik etti.</p> <p><strong>İşte siyasilerden, 98. yaşını kutlayan gazetemize tebrik mesajları...</strong></p>

Birçok siyasi isim de bugün, mücadelesini Atatürk devrimlerinin çizdiği yolda kararlılıkla sürdüren gazetemizin kuruluş yıldönümünü tebrik etti.

İşte siyasilerden, 98. yaşını kutlayan gazetemize tebrik mesajları...

<p>CHP Mersin Milletvekili ve PM Üyesi Ali Mahir Başarır.</p>

CHP Mersin Milletvekili ve PM Üyesi Ali Mahir Başarır.

<p>CHP Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Engin Altay.</p>

CHP Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Engin Altay.

<p>CHP İstanbul Milletvekili ve İnsan Hakları İnc. Kom. Üyesi. Av. Mahmut Tanal.</p>

CHP İstanbul Milletvekili ve İnsan Hakları İnc. Kom. Üyesi. Av. Mahmut Tanal.

<p>CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut.</p>

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut.

<p>26 ve 27'nci dönem CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer.</p>

26 ve 27'nci dönem CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer.

<p>25-26-27. dönem CHP Ankara Milletvekili &amp; PM Üyesi &amp; TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi Murat Emir.</p>

25-26-27. dönem CHP Ankara Milletvekili & PM Üyesi & TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi Murat Emir.

<p>CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba.</p>

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba.

<p>CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç.</p>

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç.

<p>CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek.</p>

CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek.

<p>CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç.</p>

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç.

<p>CHP Ankara Milletvekili Levent Gök.</p>

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök.

<p>TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi ve CHP İzmir Milletvekili Av. Sevda Erdan Kılıç.</p>

TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi ve CHP İzmir Milletvekili Av. Sevda Erdan Kılıç.

<p>CHP Balıkesir Milletvekili ve TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi Fikret Şahin.</p>

CHP Balıkesir Milletvekili ve TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi Fikret Şahin.

<p>CHP Aydın Milletvekili ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Üyesi Hüseyin Yıldız.</p>

CHP Aydın Milletvekili ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Üyesi Hüseyin Yıldız.

<p>CHP YDK Üyesi ve Genel Başkan Başdanışmanı Mahir Polat.</p>

CHP YDK Üyesi ve Genel Başkan Başdanışmanı Mahir Polat.

<p>CHP Balıkesir Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Ensar Aytekin.</p>

CHP Balıkesir Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Ensar Aytekin.

<p>CHP Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Gamze Taşcıer.</p>

CHP Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Gamze Taşcıer.

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