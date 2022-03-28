Sofralarınızdan eksik etmemeniz gereken 7 muhteşem yeşil besin
Yaz mevsimi yaklaşırken hem fazla kilolarından kurtulmak isteyenler hem de sağlıklı yaşamak isteyenler doğal gıdalarla beslenmeye yöneliyor. Özellikle yeşil renkli sebzelerin faydaları saymakla bitmiyor.
Sağlıklı yaşam tutkunlarının gözdesi haline gelmiş enginar, brokoli ve ıspanak gibi sebzeler için, uzmanlar tarafından da asla sofralardan eksik edilmemesi gerektiği söyleniyor.
İşte hem sağlıklı beslenerek bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenler hem de bahar aylarında fazla kilolarına veda etmek isteyenler için sofralardan asla eksik edilmemesi gereken yeşil sebzeler...
Dr. Fevzi Özgönül konu hakkında önemli bilgiler verdi.
Dr. Fevzi Özgönül, "İstemeden de olsa aldığınız fazla kilolardan kurtulmak ve sağlıklı bir vücut elde etmek için sofralarınızdan eksik etmemeniz gereken 7 muhteşem yeşil besini günlük hayatınızda mutlaka tüketmelisiniz" dedi.
İşte ömrünüze ömür katacak 7 yeşil besin:
BAKLA
Protein ve vitaminler açısından son derece zengin bir sebze olan baklanın taneleri tazeyken yeşil, kuruyunca açık kahverengi oluyor.
Kuru bakla, taze baklaya göre daha besleyici: Kuru baklanın 100 gramında yaklaşık olarak 25 gr. Protein, 60 gr. Karbonhidrat bulunuyor. Ayrıca bakla B1, B2, B6 ve K vitaminlerinin yanı sıra potasyum ve magnezyum mineralleri açısından da oldukça zengin.
ENGİNAR
Karaciğer dostu olarak bilinen enginar, yapılan araştırmalar sonucunda içerdiği vitamin ve mineral yoğunluğu ve anti toksin özelliği ile birçok hastalıkta destek tedavi olarak da özellikle yapraklarından gıda desteği olarak faydalanılıyor. Enginar aynı zamanda mide ve sindirim sistemi dezenfektanı olarak da biliniyor. Bunun dışında kalp hastalıklarında, romatizma ve gut da, safra kesesi ve karaciğer rahatsızlıklarında faydalı. Enginar yemeği yaparken sadece taban bölümü değil, yapraklarının da pişirilip dip kısmının sıyrılarak yenmesi tavsiye ediliyor.
ISPANAK
Demir deposu olarak bilinen ıspanak ayrıca A, B, C ve E vitaminlerinden, magnezyum, fosfor ve iyot mineralleri ve protein açısından da çok zengin bir sebze. Bu nedenle vücudun direncini arttırıyor, özellikle bahar aylarında nükseden hastalıklara karşı vücudu koruyor. Kemik ve dişleri de güçlendiriyor.
TAZE FASULYE
Vitamin, mineral ve antioksidan bakımından oldukça zengin bir sebze olduğu için özellikle mevsiminde haftada 2 defa, özellikle öğlen öğünlerinde etli veya zeytin yağlı olarak tüketilmesi öneriliyor.Kalorisi düşük, yağ bakımından fakir bir sebze olsa da bol lifli yapısı sebebi ile diğer gıdaların sindirimine yardımcı olduğu ve sindirim sisteminin daha rahat çalışmasını sağladığı için ayrıca kötü kolesterolün bağırsaktan emilimini engellediği için yararlı bir yiyecek. Özellikle A vitamini yönünden zengindir, cilt ve göz sağlığı için yararlı. İçerdiği Lutein, zea-xantin ve Beta karoten gibi anti oksidanlar sayesinde vücutta bulunan serbest radikallerin zararlı etkilerini yok ederek, yaşlanmayı geciktirir ve bağışıklık sistemini güçlendiriyor.
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