Sofralarınızdan eksik etmemeniz gereken 7 muhteşem yeşil besin

BEZELYE

Protein, lif ve nişasta açısından zengin bir sebze olan bezelye, A, C ve B vitaminlerinin yanı sıra demir, potasyum ve fosfor gibi mineralleri de içinde barındıran besleyici bir sebze.

Bezelye bir çok yemek çeşidinde ayrıca soğuk yemeklerde ve çorbalarda da kullanılabiliyor.

