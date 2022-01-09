Sokak hayvanları için Kadıköy Rıhtım'da eylem

Manço, "Ben uzun zamandır hayvan besleyen biriyim. İlk 2 köpeğim zehirlenerek öldü. Zehirlenmenin nasıl bir şey olduğunu biliyorum. Geçenlerde bir video paylaştım. 15 köpeği bir anda öldürdüler. Orası bir koruma alanı. Koruma alanında herhangi bir köpeği öldürmek suçtur, dinimizde de yeri yoktur. Bunu duyurdum ve o video 15 bin kişi tarafından paylaşıldı" dedi.