HKP'den 'hayvan hakları' açıklaması: Sorunun çözümü basit...

05 Ocak 2022 Çarşamba, 18:12

İki köpeğin, 4 yaşındaki Asiye Ateş'e saldırmasının ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sokakta yaşayan hayvanları hedef alan sözleri gündemdeki yerini koruyor.

Yandaş medyada yer alan birtakım hayvan suçlayıcı haberler devam ederken; Halkın Kurtuluş Partisi de (HKP) bu haberler hakkında bir açıklama yayınladı. "İçinde yaşadığımız bu acımasız düzende sokak hayvanı olmaktan öte hiçbir günahı olmayan masumları ve onları sahip oldukları kıt olanaklarla da olsa korumaya çalışan merhametli insanları, “hayvantapar” diyerek hedef haline getiren aşağılık açıklamalarda bulundular" denilen açıklamada; belediyelerin, Erdoğan'ın sözlerinin ardından sokak hayvanları için cadı avı başlattığı belirtildi.

BARINAK SAYILARI YETERSİZ

Doğanın bir parçası oldukları halde yaşam alanları gasp edilen, şiddete maruz bırakılan, 'pet shop'larda alınıp satılan hayvanların acılarının nedeninin "bu düzen" olduğu ifade edilen açıklamada, Türkiye'deki rehabilitasyon ve barınak sayılarının yetersiz olduğuna işaret edildi.

Açıklamaya şu ifadelerle devam edildi:

"- Oysa tüm bu sorunların çözümü çok basittir: temelini sevgiden alan bir halk iktidarının inşası!

- İnsan hayatının sürmesinin, bitkiler ve hayvanlarla birlikte, doğal dengeyi hiç bozmadan mümkün olabileceğini temel ilke edinmiş bir iktidarın inşası.

- Böyle bir iktidar hiçbir canlıya zarar vermeden, insana ve çevreye dost kalıcı çözümleri kolayca üretecektir. Kısırlaştırma ve kısırlaştırılan hayvanların doğal çevrelerine bırakılmaları, yaşlı ve hasta hayvanların rehabilite edilecekleri sağlıklı merkezlerin oluşturulması ise kısa vadede en etkili çözümler olacaktır.

- Değerli halkımız,

İnsan, hayvan ve doğa sevgisini ön plana alan; bu bakış açısına sahip olunmadan gerçek sosyalist, bir başka deyişle gerçek insan olunamayacağının bilinciyle kurulmuş ve bu doğrultuda mücadele veren Halkın Kurtuluş Partisi olarak, tüm dünyanın, tüm canlılar için tüm güzellikleriyle eşitçe paylaşılarak, özgürce yaşanan bir dünya olması uğruna verdiğimiz mücadelenin bir gün zaferle sonuçlanacağından zerre kadar kuşku duymamaktayız."