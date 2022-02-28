Son anket açıklandı: Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı yine geçti!

cumhuriyet.com.tr
28 Şubat 2022 Pazartesi, 14:44
Son anket açıklandı: Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı yine geçti!

AREA Araştırma da Türkiye Siyasi Gündem Araştırması Şubat 2022 Raporu’nu açıkladı.

Son anket açıklandı: Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı yine geçti!

Açıklanan Raporda yer alan anket verilerine göre; kararsız oylar dağıtıldığında AKP ile MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı, yüzde 41,2 alırken; CHP ile İYİ Parti’nin oluşturduğu Millet İttifakı toplamda yüzde 42,2 oranında oy alıyor.

Son anket açıklandı: Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı yine geçti!

Her iki ittifaka da dahil olmayan HDP’nin oy oranı ise kararsızlar dağıtıldığında yüzde 10,6 olarak ankete yansıdı.

Son anket açıklandı: Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı yine geçti!

Son ankette, partilerin kararsızlar olmadan ve kararsızlar dağıtıldığında alacakları oy oranları şöyle açıklandı:

AKP

Kararsızlar dağıtılmadan: Yüzde 27

Kararsızlar dağıtıldığında: Yüzde 33,1

CHP

Kararsızlar dağıtılmadan: Yüzde 22,9

Kararsızlar dağıtıldığında: Yüzde 28

İYİ PARTİ

Kararsızlar dağıtılmadan: Yüzde 11,6

Kararsızlar dağıtıldığında: Yüzde 14,2

Son anket açıklandı: Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı yine geçti!

HDP

Kararsızlar dağıtılmadan: Yüzde 8,7

Kararsızlar dağıtıldığında: Yüzde 10,6

MHP

Kararsızlar dağıtılmadan: Yüzde 6,6

Kararsızlar dağıtıldığında: Yüzde 8,1

DEVA PARTİSİ

Kararsızlar dağıtılmadan: Yüzde 2,5

Kararsızlar dağıtıldığında: Yüzde 3

DİĞER

Kararsızlar dağıtılmadan: Yüzde 2,5

Kararsızlar dağıtıldığında: Yüzde 3

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