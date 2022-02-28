Son anket açıklandı: Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı yine geçti!
Son ankette, partilerin kararsızlar olmadan ve kararsızlar dağıtıldığında alacakları oy oranları şöyle açıklandı:
AKP
Kararsızlar dağıtılmadan: Yüzde 27
Kararsızlar dağıtıldığında: Yüzde 33,1
CHP
Kararsızlar dağıtılmadan: Yüzde 22,9
Kararsızlar dağıtıldığında: Yüzde 28
İYİ PARTİ
Kararsızlar dağıtılmadan: Yüzde 11,6
Kararsızlar dağıtıldığında: Yüzde 14,2
HDP
Kararsızlar dağıtılmadan: Yüzde 8,7
Kararsızlar dağıtıldığında: Yüzde 10,6
MHP
Kararsızlar dağıtılmadan: Yüzde 6,6
Kararsızlar dağıtıldığında: Yüzde 8,1
DEVA PARTİSİ
Kararsızlar dağıtılmadan: Yüzde 2,5
Kararsızlar dağıtıldığında: Yüzde 3
DİĞER
Kararsızlar dağıtılmadan: Yüzde 2,5
Kararsızlar dağıtıldığında: Yüzde 3
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