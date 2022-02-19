Son anket açıklandı: Millet İttifakı'ndan Cumhur İttifakı'na büyük fark!

cumhuriyet.com.tr
19 Şubat 2022 Cumartesi, 11:11
Son anket açıklandı: Millet İttifakı'ndan Cumhur İttifakı'na büyük fark!

ALF Araştırma şirketinin yaptığı araştırmanın sonuçları yayımlandı. 

Son anket açıklandı: Millet İttifakı'ndan Cumhur İttifakı'na büyük fark!

ALF Araştırma şirketinin yaklaşan 2023 seçimlerine ilişkin 7 bin 250 kişiyle yapılan anket çalışmasının sonuçları yayımlandı.

Son anket açıklandı: Millet İttifakı'ndan Cumhur İttifakı'na büyük fark!

"Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna katılımcıların verdikleri yanıtlara göre; Cumhur ittifakı yüzde 38,7 oy oranında kaldı. 

Son anket açıklandı: Millet İttifakı'ndan Cumhur İttifakı'na büyük fark!

İttifak içinde ise AKP yüzde 30,2, MHP 8,5 oy aldı. 

Son anket açıklandı: Millet İttifakı'ndan Cumhur İttifakı'na büyük fark!

Millet ittifakının toplam oy oranı ise, yüzde 48,6 oldu. 

Son anket açıklandı: Millet İttifakı'ndan Cumhur İttifakı'na büyük fark!

Bu oranın içinde CHP yüzde 25,1, İYİ Parti 13,8, Gelecek Partisi 4,0, Deva Partisi 3,4, Saadet Partisi 1,6 ve Demokrat Parti yüzde 0,5'lik bir oya sahip.

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