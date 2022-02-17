Son anket: AKP ve MHP'ye seçmenden 'ekonomi' şoku!

cumhuriyet.com.tr
17 Şubat 2022 Perşembe, 14:35
Son anket: AKP ve MHP'ye seçmenden 'ekonomi' şoku!

Metropoll Araştırma'nın anket sonuçlarına göre, AKP ve MHP seçmeninin çoğunluğu ekonominin kötü yönetildiğini düşünüyor.

Son anket: AKP ve MHP'ye seçmenden 'ekonomi' şoku!

MetroPOLL Araştırma, 'Türkiye'nin Nabzı Ocak 2022' araştırmasında 'Ekonomi Yönetimi' anketinin sonuçlarını paylaştı.

Ankette katılımcılara 'Son zamanlarda ülkemizde ekonominin iyi mi yoksa kötü mü yönetildiğini düşünüyorsunuz?' sorusu yöneltildi.

Son anket: AKP ve MHP'ye seçmenden 'ekonomi' şoku!

Katılımcıların yüzde 76,1'i 'Kötü yönetildiğini düşünüyorum' yanıtını verdi. 'İyi yönetildiğini düşünüyorum' diyenlerin oranı yüzde 20,2 olurken, yüzde 3,7 oranında 'Fikrim yok/Cevap yok' cevabı verildi.

Son anket: AKP ve MHP'ye seçmenden 'ekonomi' şoku!

AKP VE MHP'YE SEÇMENDEN KÖTÜ HABER

Bu oran, AKP seçmeninde yüzde 56,6, MHP seçmeninde ise yüzde 69,3 oldu.

Son anket: AKP ve MHP'ye seçmenden 'ekonomi' şoku!

CHP SEÇMENİNİN YÜZDE 96,8'İ KÖTÜ YÖNETİLDİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR

Ekonominin kötü yönetildiği, CHP seçmeninde yüzde 96,8, İYİ Parti seçmeninde 93,8, HDP seçmeninde 98,7 ve Saadet Partisi seçmeninde yüzde 100 oldu.

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