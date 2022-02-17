ORC paylaştı: Son ankette dengeleri değiştirecek sonuç

17 Şubat 2022 Perşembe, 17:07
ORC paylaştı: Son ankette dengeleri değiştirecek sonuç

Muhalefetin erken seçim çağrıları devam ederken araştırma şirketlerinden anket sonuçlar gelmeye devam ediyor. 

ORC paylaştı: Son ankette dengeleri değiştirecek sonuç

ORC, 8-13 Şubat 2022 tarihleri arasında yaptığı araştırmanın verilerini kamuoyu ile paylaştı.

ORC paylaştı: Son ankette dengeleri değiştirecek sonuç

41 ilde toplam 5130 kişiyle yapılan araştırmada yurttaşlara "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu.

ORC paylaştı: Son ankette dengeleri değiştirecek sonuç

Paylaşılan sonuçlarda AKP yüzde 30, CHP yüzde 24.1, İYİ Parti yüzde 15.1, MHP yüzde 9.4 oy aldığı görüldü.

ORC paylaştı: Son ankette dengeleri değiştirecek sonuç

İTTİFAKLARIN OY ORANLARI ÇOK YAKIN 

ORC'nin anket sonuçlarına göre, AKP ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın oy oranı toplam yüzde 39.4 olarak belirlendi.

ORC paylaştı: Son ankette dengeleri değiştirecek sonuç

Öte yandan HDP yüzde 8.1, Gelecek Partisi yüzde 4.2, DEVA Partisi 2.6, Saadet Partisi 1.5 oy oranı dikkat çekti. 

ORC paylaştı: Son ankette dengeleri değiştirecek sonuç

Millet İttifakı'nın oy oranı ise toplam yüzde 39.2 olarak açıklandı.

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